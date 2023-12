TenoRap, rassegna musicale con canti sardi e coro gospel 

Tutto pronto a Bitti in vista del festival musicale TenòRap “Duos munnos in unu”, in programma il 10, 15 e 29 dicembre. La rassegna, giunta al secondo anno, punta sul confronto artistico tra il canto corale sardo e la musica gospel che affonda le radici nella tradizione religiosa delle comunità nere del sud degli Usa. Il progetto, finanziato da Regione e Comune e patrocinato dal Parco di Tepilora, è organizzato dalla cooperativa Istelai. Il festival è dedicato alla violenza sulle donne e alle loro libertà negate: tema su cui diversi artisti presenteranno degli inediti.

Il via domenica ore 18.30 con “Feminas e libertate” nella chiesa di Santu Michelli, nel centro storico. Modera Adriana Demelas, partecipano il presidente della coop Istelai, Francesco Coloru, il consigliere comunale e delegato alla Cultura, Mario Sanna, il coro locale Harmonicu Bithichesu Juanne Farre, il tenore Mialinu Pira di Bitti, il tenore Romanzesu di Bitti, Su Hussertu de Mamujada di Mamoiada, il Cunsonu Santu Juanni di Thiesi, il tenore Su Riscattu di Lodè e l’associazione culturale Sa Bitha di Bitti.

Il 15 dicembre “Coralità a confronto”, presentato da Ottavio Nieddu nella chiesa di San Giorgio con tenore Vitzichesu di Bitti, coro Carrales di Cagliari, coro Montalbo di Siniscola, Movin’on Up Gospel Choir di Olbia e Joyful Soul Ovd di Sassari. Il 29 dicembre tavola rotonda e onorificenza a Daniele Cossellu.

