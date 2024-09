Tennistavolo,  Parenzan d’oro Peso, Legnante stupisce ancora  

Parigi. Arriva da Matteo Parenzan nel singolare maschile S6 di tennistavolo la medaglia d'oro numero 18 dell'Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver battuto il campione in carica Ian Seidenfeld nella semifinale, il 21enne azzurro, alla sua seconda Paralimpiade, ha conquistato la sua prima medaglia sconfiggendo in finale per 3 set a 0 (11-6, 11-6, 11-5) il tailandese Rungroj Thainiyom. Ad assistere al match dagli spalti della South Paris Arena anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

La sesta

Assunta Legnante è abituata a salire sul podio delle Paralimpiadi, anche sul gradino più alto. Ma l'oro vinto a Parigi rimarrà negli annali dello sport italiano: è infatti non solo la sesta medaglia personale della 46enne napoletana che diventa la più titolata nella storia dell'atletica azzurra, ma anche l'oro italiano numero 17. I Giochi non sono ancora chiusi, ma segnano già il record assoluto di “gold medal”: a Seul erano state 16, 17 furono a Roma quando in gara c'erano pero' solo 400 atleti, e non gli oltre 4 mila di oggi. «Vorrei portare la bandiera all'apertura di Los Angeles 2028», l'auspicio dell'azzurra, atleta ipovedente che ama mascherine fantasiose - ha sfoggiato quella con gli occhi di Monna Lisa - e alla quale la disabilità non impedisce di gettare idealmente lo sguardo oltre l'ostacolo del presente. Legnante ha chiuso il suo cerchio dorato lanciando il peso a 14 metri e 54 metri nella finale mattutina allo Stade de France, davanti all'uzbeka Safiya Burkhanova, argento con 14.12, e alla cinese Yuping Zhao, bronzo con 12.21. Per l'azzurra si tratta della seconda medaglia, dopo l'argento nel disco, in due gare disputate; in totale, sono sei le medaglie in carriera.

