Tennis, veterani alle finali nazionali 

Quattro amici, una racchetta e tanta voglia di giocare. Dal campo di Samassi sino alle finali nazionali. Roberto Cocco, 58 anni, Silvio Concas, 58, Silvio Tatti, 64, ed Efisio Loru, 71, sono lo “zoccolo duro” del Tennis Club Samassi, come li definisce il presidente Milko Congia: «Giocavo un po’ a tennis da ragazzo. Quando sono diventato presidente due anni fa, la prima cosa che ho visto al campo erano loro, come anni prima. Ho sorriso e pensato: non è cambiato nulla».

La loro storia è fatta di complicità. Silvio Tatti racconta: «Sono almeno 30 anni che giochiamo insieme. Ci divertiamo, ci prendiamo in giro, non stiamo lì a litigare. Anche durante i campionati. Giochiamo per vincere, ma lo facciamo divertendoci. Abbiamo girato tutta la Sardegna e in ogni posto si ricordano di noi perché lo facciamo in modo divertente e sportivo al massimo. Se lo prendi così, il tennis non ti stanca mai».

Ogni trasferta una storia da raccontare: «Una volta ho preso la pallina facendo passare la racchetta tra le gambe. Il pubblico aveva fatto un boato… O una volta a Cardedu: avevano perso 3-0, ma alla fine eravamo tutti insieme negli spogliatoi a bere e mangiare”. Quest’anno i quattro hanno conquistato il titolo regionale over 45 limitato 4.3, già vinto nel 2023, diventando campioni sardi di categoria. E ora le finali nazionali. (n. f.)

