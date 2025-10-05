«Tennis e autismo, così lontani, così vicini» 

“Tennis Aut” (inteso come autismo), il proseguo. Andrea Melis, per tutti Bubu, cagliaritano, classe 1967, non è uno scrittore di professione, almeno per ora, ma riesce di nuovo a commuovere con il suo secondo libro che è il sequel del primo. Un volume auto-prodotto con Amazon (307 pagine, 20 euro, prefazione scritta da Renzo Furlan, ex giocatore di Coppa Davis, oggi coach e commentatore tv). Una sorta di diario, il diario di un insonne che alla fine della giornata mette insieme pensieri ed emozioni di una vita particolare, unica: quella di una persona, un marito e padre di famiglia, che si divide tra l’insegnamento del tennis e l’amore per la moglie Daniela, la figlia Lucrezia, campionessa italiana di hockey su prato, e Federico, uno splendido bambino che sta diventando sempre più grande e bello nei suoi silenzi e nei suoi sorrisi, nel suo mondo nel quale si riesce a entrare soltanto con tanto amore e pazienza.

Il binomio

Tennis e autismo sono shakerati da Bubu Melis convinto che nella ripetitiva ritualità dei gesti di uno sportivo con la racchetta, nel suo essere da solo dentro le righe di un campo ad affrontare un avversario ma anche se stesso, i colpi che arrivano dall’altra parte della rete ma anche il sole, il vento e i mulinelli della terra battuta e le insicurezze, ci sia tanto anche del mondo di Federico, la sua imprevedibilità, il suo silenzio, i suoi sorrisi.

In “Tennis Aut” ci sono tanti sogni, come quello dell’autore che si ritrova a colpire con la racchetta da tennis una pallina blu, il colore dell’autismo, capace di rompersi in mille pezzi all’impatto con le corde. Una pallina poi da ricostruire come un puzzle, accade talvolta nella giornata di Federico, quando chissà come chissà perché, ma non importa saperlo, diventa come uno tsunami, mette tutto a soqquadro, salvo poi placarsi proprio cosi come aveva cominciato.

E c’è anche tanto tennis, le esperienze, le delusioni e le soddisfazioni di un coach che ha allenato a livello giovanile internazionale, dagli inizi al Tennis club Cagliari dove la famiglia gestiva il bar del circolo, sino l’arrivo in un nuovo club, il Campo Rossi di Cagliari dove Bubu Melis ha ricominciato creando un nuovo modello. Senza arrendersi mai.

La metafora

Tennis metafora della vita, evidentemente. Nel sogno di papà Andrea, Federico gioca anche con la racchetta, in un modo tutto suo, senza regole, con le palline più disparate. Si instaura un dialogo che però è reale, perché davvero in un modo per gli altri incomprensibile Federico riesce a comunicare e ad assorbire i gesti, le preoccupazioni, soprattutto l’amore dei genitori e della sorella. E alla fine della giornata, un sorriso, uno sguardo posato sugli occhi dei familiari per più di tre secondi, per Andrea Bubu Melis è un successo, una vittoria. Per certi versi più importante di uno Slam di Jannik Sinner.

«La mia vita»

In queste pagine in fin dei conti si impara molto del tennis, dell’autismo, della vita. Nella presentazione del libro, a Cagliari qualche giorno fa, Bubu Melis ha ringraziato pubblicamente Federico per averlo reso un uomo migliore, un padre migliore, un insegnante di tennis migliore, un educatore migliore: «Nei momenti più difficili per un attimo può capitare di pensare come sarebbe stata la nostra vita senza questo corto circuito. Ma è solo un istante, questa è la nostra esistenza e non la cambieremmo con quella di nessun altro».

Perché un sorriso di Federico dopo un giro sul bruco mela del Poetto, o quando riceve in dono un panino dai titolari dei caddozzoni , lo sguardo sereno quando gioca con le bustine della maionese, alla fine ripaga di tutto. Pazienza per i calzini spaiati, per i pantaloni al contrario, per i mal di pancia improvvisi, per le palline abbandonate dappertutto: è la lezione di Bubu, autore (ne siamo proprio sicuri?) per caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA