Tennis, corsa e salute nell’Informatore 360 

Il grande momento del tennis (anche cagliaritano) e i messaggi contenuti nella “Cagliari Respira” sono gli argomenti dell’ottava puntata stagionale dell’Informatore Sportivo 360, in onda dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina. In studio con il giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ( nella foto ) ci saranno il direttore tecnico del Tennis Club Cagliari (fresco di conferma in A1 femminile), Martin Arguello Vassallo, e il medico e organizzatore della mezza maratona cagliaritana, Paolo Serra.