Tennis Club, sì al restyling da 5 milioni 

Ormai sembrava che non ci fossero più i tempi per utilizzare i fondi (quasi 5 milioni del pnrr) per tirare a lucido il Tennis club di Monte Urpinu. Invece la Giunta comunale, con una delibera di fine ottobre, dice sì al rilancio dell’impianto comunale. Un progetto già avviato dalla precedente amministrazione che il Comune ha deciso di condividere con alcune sostanziali e importanti novità (evitando di perdere il finanziamento reperito oltre un anno fa da Angelo Binaghi, presidente della Fitp e che rischiava di essere revocato). Per esempio, «la scelta di rimodernare integralmente anche i tre campi, l’8, il 9 e il 10, già destinati agli utenti esterni in forza della convenzione in essere con il Comune e che potranno essere utilizzati anche in futuro da tutti i cittadini nella loro nuova configurazione», spiega Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport. Ma la novità più rilevante sarà costituita dalla realizzazione del parcheggio sotterraneo (per 50 posti auto) in via Leo, dove oggi ci sono i campi 2 e 5. «La rampa di ingresso sarà lontana dalle due scuole», spiega l’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi, allontanando i dubbi emersi in merito all’opera. «La nostra idea», tutta da sviluppare, «è che via Leo diventi una strada semipedonale, cioè chiusa alle auto negli orari di ingresso e di uscita della scuola e dell’asilo», aggiunge.

Il piano

Il progetto di restyling del Tennis club è davvero ambizioso: a disposizione ci sono 4,8 milioni di euro per trasformare il circolo di Monte Urpinu e farne uno degli impianti sportivi di maggior rilievo in Italia, in grado di ospitare anche competizioni di livello mondiale. Tra le opere da realizzare (inizio lavori previsto all’inizio del 2025) non c’è solo la copertura di due campi, il 3 e il 5, la ristrutturazione totale del Centrale (che sarà rialzato rispetto alla superficie attuale per favorire le riprese televisive durante gli eventi internazionali ed eliminare i fastidiosi parapetti che oggi lo separano dalle tribune), la nuovissima club house, la realizzazione di una piscina da utilizzare per scopi riabilitativi e formativi per i giovani anche in occasione dei camp estivi. C’è soprattutto un’opera significativa: un parcheggio sotterraneo da oltre 50 posti da realizzare in via Leo, sotto due campi da tennis (il 2 e il 5 dei quali verrà comunque ripristinata la funzionalità). L’amministrazione, superando le difficoltà iniziali legate al problema di realizzare l’infrastruttura in mezzo a due scuole (la primaria e l’infanzia che verrà inaugurata l’anno prossimo), dà il via libera alla realizzazione del parcheggio con un correttivo importante: non verrà utilizzata una parte del campo sportivo della scuola elementare per costruire la rampa di accesso. Una volta che saranno terminati i lavori per il nuovo asilo, «i bambini che dal 2015 sono ospitati nella struttura di via Zeffiro, dal prossimo anno potranno andare nel nuovo asilo», avveniristico, «di via Leo».

Il futuro

Il circolo di Monte Urpinu, occorre ribadirlo, è un bene del Comune per tutta la collettività, e il progetto tende a migliorarlo e ad accrescerne le potenzialità «con le nuove strutture», spiega Macciotta. «Non solo Tc Cagliari comunque, stiamo cercando di utilizzare tutte le risorse pubbliche per operare un’efficace riqualificazione di una pluralità di impianti sportivi in città», chiarisce l’assessore, «che abbiamo ereditato in uno stato manutentivo assai precario». «Per quanto riguarda il tennis club di Monte Urpinu», aggiunge, «come tutti gli impianti che hanno la concessione in scadenza, anche il circolo verrà fatto oggetto di uno specifico bando pubblico», aggiunge. Il dossier Tc Cagliari, dunque, è aperto: il Comune fa salvo il finanziamento e si prepara a rendere ancora più moderno e funzionale un luogo da sempre aperto alla città, dove le famiglie possano trascorrere il loro tempo libero.

