Tennis club, la concessione è sul mercato  

Subito “l’impianto sportivo tennistico di via Pietro Leo”: gli spazi del Tennis club, per capire. Poi toccherà a quelli usati dall’Esperia in via Pessagno e dalla Rari Nantes a Su Siccu. Il Comune ha deciso di mettere mano alle concessioni e fare un po’ d'ordine nella gestione delle principali strutture sportive della città. La prima a essere messa a bando, sul mercato europeo, è quella di Monte Urpinu, da decenni tempio della racchetta (da un po’ di tempo anche del padel) del capoluogo.

I tempi

Negli uffici dell’assessorato allo Sport negli ultimi tempi si è lavorato sull’interpretazione delle leggi e dei provvedimenti di proroga. Il Covid, negli anni scorsi, ha portato a far slittare in avanti i termini di scadenza degli affidamenti. Secondo una prima lettura, quello per la gestione degli impianti doveva essere fissato al 31 dicembre dell’anno scorso. Ma ha prevalso la linea dell’estensione, che ha permesso anche l’accesso a canali di finanziamento – vedi Esperia – necessari per effettuare interventi sulle strutture. In Comune però non vogliono affrontare procedure dell’ultimo minuto. E ben prima dell’ultimo giorno utile, previsto per il prossimo 31 dicembre, è stato “messo sul mercato” l’impianto di Monte Urpinu, con campi e strutture annesse.

Il provvedimento

I documenti sono stati stilati dal dirigente del settore Sport, Marco Zedda. Il valore della concessione ora intestata alla Asd Tennis Club Cagliari, secondo le stime, ammonta a 5 milioni e 900 mila euro per cinque anni: è questa la durata dell’accordo che verrà sottoscritto al termine della procedura aperta agli operatori interessati di tutta Europa. Le offerte verranno valutate sul piano tecnico (che peserà per il 90% sulla valutazione finale) e su quello economico: il canone annuale sarà di 35.497 euro, ma è prevista la possibilità di fare rilanci. Chi partecipa dovrà «permettere la più ampia fruizione dell’impianto sportivo, promuovere attraverso la gestione dell’impianto sportivo l’attività agonista e amatoriale, garantire la completa funzionalità nonché il mantenimento in condizioni di sicurezza e controllo e razionalizzazione dei consumi idrici ed energetici».

L’assessore

«Si tratta di un passaggio obbligato in relazione alle concessioni di impianti sportivi comunali che siano prossime alla scadenza», spiega l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Macciotta, «l’amministrazione si pone quale proprio obbiettivo primario quello di indire con tempestività le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei propri impianti sportivi attualmente detenuti da terzi in forza di rapporti concessori che andranno a scadere il prossimo 31 dicembre. Lo scopo è garantire detenzioni qualificate degli impianti comunali da parte di soggetti legittimati da concessioni in essere». A Monte Urpinu sembra scontata la partecipazione del Tennis Club. Ma non è escluso che altri possano avere interesse a gestire gli storici campi.

