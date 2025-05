Tennis club: cominciati i lavori di ristrutturazione 

L’obiettivo è chiudere i lavori prima di un anno, in modo da garantire a Cagliari di poter riospitare il torneo Atp 175, quest’anno traslocato a Torino per lavori. A giudicare dalla velocità con cui l’impresa ha cominciato a lavorare al Tc Cagliari, c’è da scommettere che i tempi saranno rispettati. «Il torneo si svolgerà sicuramente», conferma Angelo Binaghi, ingegnere cagliaritano, presidente della Fitp. «I lavori cominciano sul centrale e gli altri campi accanto», il 2 e il 5. «Al massimo resteranno da completare le “rifiniture”. Ma essendo fondi Pnrr, c’è l’obbligo di concludere i lavori all’inizio del 2026», aggiunge.

Il torneo (maggio 2026) è salvo, quindi. Ma soprattutto, il circolo di Monte Urpinu diventerà uno degli impianti sportivi di maggior rilievo in Italia, in grado di ospitare anche competizioni di livello mondiale. La novità più rilevante è costituita dalla realizzazione del parcheggio sotterraneo (per 50 posti auto) in via Leo, dove oggi ci sono i campi 2 e 5. Tra le opere da realizzare anche la copertura di due campi, il 3 e il 5, la nuova club house, una piscina da utilizzare per anche scopi riabilitativi e formativi, e per i giovani anche in occasione dei campi estivi. Il circolo di Monte Urpinu è un bene di tutta la collettività, e il progetto tende a migliorarlo e ad accrescerne le potenzialità. ( ma. mad. )

