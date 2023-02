Tennis club, campioni sardi Under 12-14 

Continuano a stupire i giovani atleti del Tennis club Ghilarza che hanno conquistato di recente il titolo di campioni sardi Under 12-14 invernale misto, nel corso della finale giocata al circolo Quattromori di Quartu Sant’Elena.

Una affermazione prestigiosa per i ragazzi guidati dal capitano e maestro Mirko Usai, capace di creare un gruppo davvero importante di giovani tennisti che da tempo si stanno distinguendo in numerosi tornei e campionati dell’Isola.

I ragazzi che sono riusciti a conquistare il titolo sardo sono Azzurra e Rocco Pecchia, Enrica Meloni, Francesco Sulis, Michele Faedda, Eduard Draghiciu.

Grande soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto da parte di tutti i componenti del circolo tennis ghilarzese con in testa il presidente Sebastiano Caddeo. Un gruppo di atleti e dirigenti cresciuti in maniera costante ed appartenenti a tutte le categorie, che hanno portato il Tc Ghilarza a vincere in numerose sfide. Un sodalizio in continua crescita anche in termini di strutture con la presenza di campi all’aperto ed al coperto oltre alla club house. ( s. c. )

