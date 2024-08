Tennis, Arca battuto Volley, vince l’Italia 

Si ferma all'esordio l'avventura di Luca Arca alle Paralimpiadi di Parigi. Sotto gli occhi del presidente del Cip, Luca Pancalli, sulla terra del “Suzanne Lenglen”, il 31enne di Bono, numero 37 della classifica mondiale, è stato sconfitto 6-2, 7-5 dall'israeliano Adam Berdichevsky, indietro di quattro posizioni nel ranking, ma autentica bestia nera per il tennista sardo, pluricampione d'Italia in carica e che quest'anno si è aggiudicato tre tornei Futures (Spalato, Marocco e Alghero). Il 40enne israeliano, alla terza esperienza paralimpica, si era già imposto su Arca in due set al Brd Arges Open sulla terra battuta di Pitesti nel 2019 e, in tre, al Gyor Open I sul cemento magiaro nel 2020 e nelle qualificazioni della World Team Cup 2022 sul rosso di Antalya. Sia Arca, sia Berdichevsky sono tra gli attesi protagonisti del 24° Sardinia Open, torneo Itf 1 Series in programma a settembre (24-28) sul green set del Tc Alghero.

Sitting volley

Ieri ha debuttato anche l’olbiese Sara Desini, con la squadra femminile di sitting volley che ha affrontato la Francia padrona di casa alla North Paris Arena. È stata una partita senza storia, con le azzurre capaci di dominare in tre st: 3-0. parziali di 25-9, 25.6, 25-6. Domani alle 14 la sfida con la Cina che ha battuto 3-1 gli Stati Uniti. ( a.bu. )

