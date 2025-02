Tengono banco i difensori: colpi di Juve e Roma 

Roma. Oggi chiude il mercato invernale, le trattative non ancora ultimate si fanno frenetiche, mentre altri club considerano chiuse le operazioni. Ieri si è mossa l’Atalanta, alla quale dopo l’infortunio di Scalvini serviva un difensore e per questo ha preso Posch dal Bologna. Sempre in giornata, Ndour e Zaniolo sono arrivati a Firenze per le visite mediche, segno quindi che i loro arrivi in viola sono cosa fatta. Il Monza, sfumata la possibilità di avere Camarda in prestito dal Milan, ha ufficializzato l’acquisto di Ganvoula dallo Young Boys. Si è mossa anche la Roma, alle prese con la necessità di un rinforzo nel settore dei centrali difensivi: è praticamente fatta per lo “sbarco” a Trigoria di Goglichidze, ventenne georgiano dell’Empoli, club tradizionalmente amico di quello giallorosso. La formula è quella del prestito oneroso a un milione di euro con obbligo di riscatto condizionato a 9. In contemporanea, da Trigoria è stata rispedita al mittente la richiesta del Fulham per Celik. Nei giorni scorsi la società londinese si era fatta avanti per avere anche Soulè, ricevendo identica risposta.

Casa Juve

È arrivato un difensore anche a Torino, sponda bianconera: è Kelly, che cambia il Newcastle per la Juventus, mentre in casa granata, quindi il Toro, si sta definendo le cessione di Vojvoda al Como. In uscita dalla “rosa” a disposizione di Fabregas è invece Belotti, per il quale è sempre più concreto l’interessamento del Benfica. In Portogallo sostengono che oggi ci saranno le firme e il Gallo volerà a Lisbona, in prestito fino al termine della stagione. È alle battute finali anche il discorso tra Venezia e Palermo per Pohjanpalo. Intanto i lagunari, dopo l'infortunio di Stankovic, devono trovare un portiere ed è vicino l’accordo con l’Inter per Radu. Curiosa la vicenda, sempre a proposito del Venezia, del 22enne attaccante Fila. La società veneta riteneva di averlo acquistato dallo Slavia Praga, ma il presidente di quest’ultimo club all’ultimo momento ha cambiato idea e ha bloccato il calciatore quando già si trovava in aeroporto in partenza per l’Italia. Così ora la dirigenza veneziana punterà su Sporar del Panathinaikos. Il Lecce, invece, ha trovato il sostituto di Dorgu, passato al Manchester United: infatti dai belgi del Lovanio arriva, con tanto di ufficialità da parte dei salentini, il 24enne ivoriano Konan N’dri.

Qui Napoli

Capitolo Napoli: andati a vuoti i tentativi per Comuzzo, i collaboratori del presidente De Laurentiis faranno un ultimo tentativo per il difensore della Fiorentina. Intanto continua senza sosta la trattativa con l’Al Ahli per cercare di chiudere il prestito di Sain-Maximin: «Non è un nostro giocatore, vedremo cosa succede», il commento a Dazn del ds Manna. Il Bologna potrebbe perdere Iling Junior, che l’Aston Villa vorrebbe riprendersi per girarlo poi al Middlesbrough: ma il giocatore non sembra convinto. Persi Casadei, andato al Torino, e Ndour, che ha scelto la Fiorentina, la Lazio sembrava ferma, a parte la trattativa con il Sassuolo per la cessione di Basic. Invece il ds Fabbiani sta mettendo a punto un doppio colpo, con cui prenderà Belhayane dal Verona per il centrocampo e il nazionale under 21 danese Postvgaard dal Velje per la difesa.

