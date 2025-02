«Tengo pulito il borgo del mio cuore» 

Dove ci sono sentieri puliti, aree verdi curate, muretti a secco e staccionate in legno come nuove, c’è lui, Sandro Pani, 57 anni, nato ad Ingurtosu, il villaggio minerario del Comune di Arbus, dove oggi è un factotum. Lo conoscono tutti quelli che fanno parte del gruppo social “Per chi ama e non dimenticherà mai Ingurtosu”, quattromila soci dalla Sardegna all’America passando per l’Europa sostengono il suo impegno costante, alcuni con un “grazie per quello che fai”, altri con un aiuto economico per il materiale che occorre, tutti per “salvare il luogo della memoria”.

La storia

Pani di mestiere fa il muratore, spesso lavora nei cantieri dell’Ente foreste, vive a Fluminimaggiore, appena può raggiunge il villaggio, la casa del “cuore”, quella donata al padre minatore dai padroni della miniera, dove è nato è cresciuto fino a 9 anni. «Per me – racconta - Ingurtosu è come un figlio. Impossibile dimenticare quei luoghi, oggi abbandonati. Un legame affettivo troppo forte». E così, nei giorni di sabato, domenica e festivi in genere, eccolo a lavoro. «La prima volta –ricorda – è successo tanto tempo fa, quando vidi degrado e abbandono nei vecchi sentieri, negli spazi liberi dove il ricordo mi portava ai giochi da ragazzino con i miei compagni. Sofferenza infinita. Non potevo stare con le mani in mano mentre le case, il palazzo della direzione, l’ospedale, le strade e il verde avevano bisogno di aiuto. Mi misi al lavoro. All’inizio faticoso, ora non più, conosco gli angoli e programmo il da farsi». E il Comune? Nota dolente: «Prima di spostare un sasso, sono andato ad Arbus. Ho chiesto di venirmi incontro con delle attrezzature. Sono passati anni, io sempre qui, aspetto con fiducia». Svolge i compiti più svariati che inglobano quelle del muratore, del giardiniere, del falegname, del boscaiolo e il cuoco quando arrivano gli amici che lo sostengono. «Il più gratificante – ammette – è stata la sistemazione di un sentiero, quello dove mia madre Amelia amava passeggiare. In suo ricordo ho realizzato un nicchia per una statuetta della madonna. Ho ricevuto migliaia di complementi e l’invito a non mollare. La ricompensa più grande è il rispetto del lavoro che svolgo»

Gli amici

L’amministratore del gruppo social “Per chi ama e non dimenticherà mai Ingurtosu” Paolo Garau dice: «Sandro è un amico e un volontario internazionale. Grazie ai social, il legame affettivo supera le distanze e permette di vedere giorno dopo giorno tutto quello che succede ad Ingurtosu. La cosa più bella è che questo posto è un filo senza nodo che ancora riesce a tenere unite tre generazioni. L’estate scorsa son venuti dei pronipoti e, pur essendo la prima volta, conoscevano ogni angolo di Ingurtosu. Giovani entusiasti di un luogo dove vive solo la memoria . Nessun adeguamento alla modernità. Il desiderio comune è non farlo morire e così sarà».

