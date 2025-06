«Teneva in braccio la bimba che ha ucciso» 

Roma . Con la mamma della bimba già morta da giorni, lui girava tenendo la neonata in braccio ma senza riuscire a consolarla. Tanto che qualcuno gli aveva scattato una foto allertando gli agenti: a loro aveva detto di essere il padre. Due giorni dopo sono stati trovati il cadavere della piccola e quello di sua madre, nel parco sotto una siepe.

I punti da chiarire

Sono tante le risposte, stavolta convincenti, che ancora dovrà fornire Rexal Ford, il 46enne californiano arrestato in Grecia per l’omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta una settimana fa a Villa Pamphili e per la soppressione del cadavere della madre della piccola. Gli inquirenti sono comunque al lavoro per ricostruire quanto avvenuto e non è esclusa una missione in Grecia per ascoltare l’indagato. Quanto alle modalità della sua estradizione, invece, non si hanno ancora certezze: Ford potrebbe essere trasferito in Italia non prima di una ventina di giorni, ma non si può ancora escludere che possa essere consegnato agli Usa nel caso in cui le autorità degli Stati Uniti ne facessero richiesta. Intanto l’ultima traccia che resta del 45enne quando era ancora in Italia è quell’immagine del 5 giugno scorso, immortalata da un passante che, dopo aver appreso del misterioso ritrovamento di quei corpi, ha inviato alla trasmissione “Chi l’ha visto?” lo scatto che ritrae l’uomo - di fronte agli agenti di polizia - in pantaloncini, maglietta e cappellino con la bimba di pochi mesi che indossava un vestitino rosa, lo stesso poi ritrovato in un cassonetto dei rifiuti. Grazie alla segnalazione arrivata al programma televisivo, gli inquirenti sono risaliti agli interventi delle volanti in cui era stato identificato.

Il nome falso

La sera del 20 maggio Ford si era già trovato di fronte agli agenti, intervenuti a Campo de’ Fiori per la segnalazione di un uomo ubriaco che litigava con una donna: «Siamo turisti americani, lei è mia figlia», spiegava indicando la bambina e parlando in italiano. La donna invece non aveva documenti e lui aveva fornito un nome che poi non risulterà essere nelle banche dati Usa. Anche di quel momento c’è una foto, scattata forse per istinto da una poliziotta: si vede il 45enne seduto sullo scalino di un negozio con una ferita sanguinante alla testa, che viene assistito dalla donna mentre tiene la piccola in braccio. Dieci giorni dopo Ford torna a farsi notare al mercato di San Silverio ed è ancora in compagnia di quella giovane donna. Ma il 5 giugno, invece, il 45enne era ormai da solo con la bimba e tentava di intrufolarsi in un albergo portando con sé un trolley, prima di essere bloccato. Era ancora intervenuta una volante e stavolta la poliziotta, la stessa che gli aveva scattato la foto, dopo averlo riconosciuto gli aveva chiesto della moglie. Rispose dicendo che era partita. Intanto girava le mense, sembrava un clochard ma aveva una carta di credito. Ora che è stato rintracciato, nell’isola greca di Skiathos dove era fuggito mercoledì scorso, a inchiodarlo alle accuse è soprattutto il fatto che non avesse avvisato della morte della donna. Gli inquirenti: «Continuava a girare senza segnalare nulla, con quella bambina che diceva essere sua figlia: l’esame del dna ci dirà se, anche su di lei, ha detto l’ennesima bugia».

RIPRODUZIONE RISERVATA