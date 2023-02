«Tenete d’occhio Ragatzu e Diakite» 

Olbia. Ne ha affrontato due da giocatore dell’Olbia e due (vinti) da allenatore della Torres 11 anni fa, ma da tecnico dei bianchi, che ha guidato per una stagione e mezzo conquistando il campionato di Eccellenza nel 2013, il derbissimo gli manca. Non è detto, però, che Mauro Giorico non possa rifarsi in futuro, essendo ancora in attività. Nello specifico sulla panchina del Latte Dolce, che contende al Budoni la vittoria del torneo di Eccellenza. Intanto l’allenatore catalano, classe 1960, è molto dispiaciuto di non potere essere al “Nespoli” domani per la super sfida di Serie C tra galluresi e sassaresi. «Ho un impegno», spiega, «ma mi avrebbe fatto piacere vedere il derby, anche perché molti dei giocatori che saranno in campo li ho allenati e per me sono come dei figli».

Quindi, per chi tiferà?

«Ho grande stima delle due società, e in entrambe le squadre ci sono ragazzi che conosco bene, come La Rosa all’Olbia e, nella Torres, Lisai e Carboni, quindi fatico a parteggiare per l’una o per l’altra. Auguro tuttavia ai tifosi che siano 95’ di spettacolo, e auspico che le tifoserie si comportino in modo corretto».

E sul campo cosa si aspetta?

«Sarà sicuramente una gara emozionante e dal difficile pronostico, perché nel derby è sempre difficile stabilire a priori chi potrebbe spuntarla. Peraltro, in una gara incerta di per sé, ci si mette il buon momento delle squadre, che hanno fatto 5 punti nelle ultime tre partite, un bottino che avrebbe potuto essere anche più pingue considerato che entrambe si sono fatte recuperare nel finale. Le condizioni mentali sono ottimali: la Torres ha una migliore classifica, ma l’Olbia sta facendo bene e ha guadagnato terreno».