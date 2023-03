“ Tenebre e ossa”  Il secondo atto della saga fantasy va oltre il cuore degli adolescenti 

Ritorna la soldatessa Alina Starkov (Jessie Mei Lei) dal potere straordinario uscita dalle pagine dei romanzi di Leigh Bardugo (pubblicati in Italia da Piemme). “Tenebre e ossa” (su Netflix) ha già raccontato nella prima stagione un mondo sconvolto dalla guerra in cui Alina (l’Evocaluce) cerca di salvare il suo paese con l’aiuto dei magici soldati scelti noti come Grisha.

Ora nel tentativo cercare di contrastare il generale Kirigan (Ben Barnes) più pericoloso che mai con il suo nuovo esercito di ombre all’apparenza invincibile, la protagonista è alla ricerca di due creature mitiche che aumenteranno i suoi poteri per poter sconfiggere la Faglia d’Ombra. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali. Tra storie d'amore e combattimenti epocali, verrà a galla anche un segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto. Mentre al cast si aggiungono Miradi e Halsov, due personaggi che nei libri non esistono. (gr. pi.)