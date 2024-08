Tende selvagge e dune a rischio 

Tende montate a ridosso delle dune nella pineta Maria Pia, con campeggiatori abusivi pronti ad accendere il fuoco per un barbecue in compagnia. E poi fumo nelle spiagge, bivacchi e sosta nelle aree vietate del parco regionale di Porto Conte. Oltre 250 i verbali stilati in una sola settimana dagli uomini della compagnia barracellare al comando di Riccardo Paddeu, schierati sulla costa per frenare il turismo senza regole. Forze mobilitate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto in accordo con l’assessore all’Ambiente, Raniero Selva, che hanno voluto ulteriormente intensificare i controlli dall’alba al pomeriggio e nella notte, a partire da questo weekend e fino al 25 agosto. Le divise verdi, impegnate nella campagna antincendio, per due settimane saranno presenti con pattuglie e mezzi attrezzati per vigilare l’area di Porto Conte, le zone delle pinete e gli arenili. Multe salate contro chi fuma in spiaggia in barba alle ordinanze comunali, decine di sanzioni contro chi continua a calpestare, attraversare e sostare sulle dune nonostante i divieti. «Oltre ad incrementare la vigilanza a tutela dell’ambiente – osserva Raniero Selva, – per agevolare l’attività di controllo e repressione di comportamenti illegali, stiamo provvedendo a collocare le cime, i pali e la cartellonistica lungo tutto il litorale per delimitare l’intero sistema dunale di Maria Pia». Proprio qui, nei giorni scorsi, alcuni ragazzi sono stati multati a seguito di comportamenti incivili ai danni delle dune. Richiamati dai bagnini, incaricati a sorvegliare le spiagge, i giovani hanno continuato nella loro azione illecita fino all’intervento dei barracelli, l’unico presidio costante di polizia rurale che pattuglia a piedi gli arenili.

RIPRODUZIONE RISERVATA