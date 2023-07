Tenda o bungalow, il successo delle ferie all’aria aperta 

Sembra che il turismo en plein air affascini sempre più persone. Nei campeggi dell’Isola, infatti, soffia una previsione: superare i numeri della stagione 2019. A sostenerlo è Faita Federcamping Sardegna che parla di un mercato in continua crescita.

In media – dati Istat - la vacanza in campeggio dura poco più di sei notti contro le circa tre in hotel e oltre quattro in altre strutture alberghiere. Si tratta di un numero che rispecchia l’andamento nazionale e racconta appunto di un flusso sempre crescente di turisti che scelgono per la prima volta la vacanza all’aria aperta.

«Ci sono tre fattori che incidono sulla scelta», afferma Nicola Napolitano, presidente di Faita Federcamping Sardegna, «L’aspetto economico sicuramente ci aiuta. Rispondiamo a un cosiddetto turismo più sociale, da noi arrivano molte famiglie con bambini che nei campeggi trovano più sostenibilità».

Ma questo è anche un settore che dal Covid, ha saputo adattarsi, rialzarsi e rispondere bene alle richieste del mercato. I campeggiatori stanno abbandonando la vacanza in tenda e in camper (25%), attratti da bungalow e piccole strutture mobili (65%). È richiesta quindi la comodità intesa come ricerca del benessere, in strutture che offrono servizi e attività votate al relax, immersi nella natura.

«I campeggi dopo la pandemia si sono evoluti, sono migliorati i servizi e le offerte», spiega Napolitano. «C’è poi il terzo fattore. Per noi non esiste il last minute. Tra la prenotazione e la vacanza c’è, in media, una distanza di circa 4 mesi. Ora un po’ è cambiato, ma la difficoltà è sempre trovare tariffe convenienti per raggiungere la Sardegna».

