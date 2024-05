Tenaglia su Netanyahu, Biden rilancia la tregua 

Tel Aviv. Stretto nel fuoco incrociato dei ministri Gallant e Gantz in aperta opposizione alla sua strategia a Gaza, il premier Benyamin Netanyahu deve fare i conti con la persistente opposizione Usa, soprattutto per l’operazione a Rafah. Il presidente Joe Biden ha rilanciato la posizione Usa e confermato la linea di Washington. «Chiedo una tregua immediata e la liberazione degli ostaggi a Gaza», ha detto ricordando la «crisi umanitaria» in corso nella Striscia. Ed ha aggiunto di sostenere le proteste «non violente» dei campus Usa sulla guerra, ribadendo che sta lavorando per una «pace durevole». Il discorso di Biden è giunto nel giorno in cui in Israele è arrivato il Consigliere alla sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. E non è un caso che l’esponente Usa sia arrivato in Israele da Riad dove in ballo non ci sono stati solo «gli accordi strategici» tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Ma anche come questi possano favorire la normalizzazione dei rapporti tra il regno saudita e lo stato ebraico in un quadro di distensione generale nella regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA