Temussi era «da ridimensionare» Da vittima a “protetto” del gruppo 

Massimo Temussi, indagato nell’operazione “Monte Nuovo” dei carabinieri dei Ros per abuso d’ufficio e rivelazioni di segreti d’ufficio – estraneo all’associazione e non destinatario di misura cautelare – era una “vittima” del gruppo. Poi, grazie all’intermediazione del medico Tomaso Cocco, è diventato un “protetto”. È lui l’11 dicembre 2019, quando ricopriva il ruolo di direttore dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal), a varcare l’ingresso della Procura per denunciare un episodio. «Alcuni sconosciuti, a bordo di una Ford Fiesta grigia» lo avevano seguito a lungo accelerando fino a «fare una manovra da fare in modo di trovarsi faccia a faccia» con la sua auto. Per l’allora direttore dell’Aspal si era trattato di un’intimidazione: «il mio nome», aveva spiegato ai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, «è legato a varie situazioni che hanno destato l’interesse di lavoratori, disoccupati anche di lunga durata e cassintegrati». Traspariva, scrive il gip Michele Contini, «la presenza di ulteriori preoccupazioni non volutamente riferite». Quasi un anno dopo le nuove rivelazioni di Temussi, diventato intanto commissario straordinario dell’Ats: riferì,viene evidenziato nell’ordinanza, che «l’episodio intimidatorio era da intendere quale atto ritorsivo sollecitato dall’assessore regionale Gabriella Murgia per un precedente contrasto quando era direttore dell’Aspal e la Murgia sua dipendente».

Cambio di strategia

Temussi, come ricostruito, aveva iniziato l’iter per avviare un procedimento disciplinare nei confronti della Murgia: poi la vicenda si era risolta con un mero richiamo verbale. Una fonte, che doveva stare anonima perché «molto preoccupata per la sua sicurezza» per la presenza di «soggetti molto pericolosi», gli aveva parlato di quanto accaduto durante uno degli “spuntini” organizzati dal gruppo capeggiato da Nicolò Cossu. La Murgia aveva affermato, riferendosi a Temussi: «È pure troppo bravo. Andrebbe ridimensionato». Le indagini, già in corso, hanno permesso di accertare che c’era stato un incontro a Orgosolo con la presenza di Cossu, dell’assessora Murgia e che era presente una Ford Fiesta di colore grigio. E il confidente di Temussi, secondo gli investigatori, sarebbe stato Tomaso Cocco, anestesista e primario della Terapia del Dolore all’ospedale Binaghi. Anche lui era presente allo “spuntino” e faceva parte del gruppo riconducibile al sodalizio». Il medico, avrebbe avuto l’interesse ad assicurarsi la benevolenza di Temussi «confidandogli la pericolosità del sodalizio» ma anche per renderlo consapevole «delle utilità che ne avrebbe tratto se si fosse schierato dalla loro parte». Successivamente Temussi, secondo le intercettazioni dei carabinieri del Ros, ha adottato delle decisioni tutte a favore di Cocco, poi nominato primario al Binaghi. Temussi si è detto estraneo alla vicenda e «in grado di chiarire la mia posizione».

I contatti

Proprio Cocco, per raggiungere la posizione di primario, ha avviato una serie di colloqui – alcuni non riusciti – con molti esponenti politici di spicco (consiglieri regionali), con i vertici dell’Ats e di altri medici primari. Su tutta la vicenda ci sarebbe anche il velo della massoneria, più volte tirata in ballo nei dialoghi intercettati. Tanti i nomi importanti presenti nelle pagine dell’ordinanza anche se nessuno di questi sarebbe indagato.

Le ricadute

Il coinvolgimento di Temussi nell’inchiesta, visto il suo attuale ruolo di presidente dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal), ha provocato delle inevitabili reazioni politiche. «Abbiamo chiesto nella seduta della commissione Lavoro che la ministra Calderone venga immediatamente a riferire in commissione sui fatti gravi che hanno coinvolto in un’inchiesta della magistratura il presidente dell’Anpal Temussi, da lei fortemente voluto appena due mesi fa», evidenzia Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera. «Credo sia importante e urgente che la ministra Calderone chiarisca i termini di questa vicenda», scrive sui social il deputato Pd Andrea Orlando. E Dario Carotenuto, deputato del M5S in commissione Lavoro, annuncia: «Calderone deve fornire chiarimenti su questa vicenda, anche, e soprattutto, a tutela di Anpal. Presenteremo un'interrogazione al riguardo».

