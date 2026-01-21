“Tempus pro nois”, nuovo progetto del coro Ilune 

Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti e uno sguardo al futuro della coralità femminile sarda. Venerdì alle 20.30 il teatro di Dorgali ospiterà “Tempus pro nois”, il concerto del coro femminile Ilune, evento ideato dall’ensemble e dal suo direttore Alessandro Catte col supporto di Fondazione di Sardegna, sponsor e Comune. “Tempo per noi”, è il senso di un progetto che segna una nuova fase nel percorso del coro: la tradizione popolare incontra la musica colta e sinfonica, ampliando gli orizzonti senza perdere il legame con l’identità del territorio. Un racconto in musica delle tradizioni e della storia, ma soprattutto del presente. In programma undici brani del repertorio, impreziositi da due composizioni inedite, eseguite insieme all’Orchestra da camera della Sardegna. Un organico di trenta musicisti che riunisce archi, ottoni, legni, percussioni e arpa, strumento che dialoga in modo naturale con le voci femminili, esaltandone timbro e intensità. Un lavoro complesso e articolato, frutto di mesi di studio, destinato a diventare un’incisione discografica. A firmare musiche, partiture e testi, Alessandro Catte.

La voce narrante lungo questo viaggio musicale sarà quella della giornalista Sky Mariangela Pira, originaria di Dorgali.

