“Temptation Island”, tutto è possibile 

Piccola (o forse grande) curiosità: nelle sette coppie della nuova edizione di “Temptation Island”, al via oggi alle 21.20 su Canale 5, il primo passo, in sei casi su sette, l’ha fatto lei. A scrivere per partecipare al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e ambientato all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, dov'è terminata qualche giorno fa la registrazione delle puntate che andranno in onda ogni giovedì fino al 18 luglio, è stata Alessia, 30 anni, di Napoli, fidanzata da 4 anni col coetaneo Lino, perché pensa che lui la tradisca ed è stanca di riconcorrerlo.

Le storie

Ma anche Jenny, 26enne catanese, perché il compagno Tony, di 15 anni più vecchio, le sta troppo addosso, Siria, 22 anni, di Massa Carrara, fidanzata da 7 con Matteo, che dopo una dieta dimagrante vuole capire se insieme al suo aspetto sono cambiati i suoi sentimenti, e Gaia, 24 anni, con Luca da quasi 2, perché, a dispetto delle dichiarazioni d’amore, il compagno, con cui convive a Riccione, la cornifica, e non è certa di poter essere felice con lui. Dunque Martina, 26 anni, fidanzata con Raul, 23, con cui vive a Roma, che dopo una prima rottura per la gelosia di lui ha deciso di tornare insieme al ragazzo ma esclude la convivenza, e la 34enne torinese Vittoria, che afferma di sentirsi fuori dalla vita di Alex, 36 anni, che frequenta da 2 anni. E, poi, c’è Christian. L’unico maschio che ha chiesto aiuto al programma per coppie sull'orlo di una crisi di nervi è un 34enne abruzzese legato da un anno e 10 mesi alla 29enne Ludovica, con cui convive a Vasto. Lei l’ha lasciato due volte, definendosi “confusa”, ma lui ha scoperto che la “confusione” di Ludovica aveva un nome e cognome, ovvero che era stato tradito, durante le due separazioni, con lo stesso uomo. Passi il perdono, concesso per amore, ma Christian non si fida, e a “Temptation Island” vuole capire se la sua fidanzata lo ama davvero.

Ah, il falò!

Accompagnare i protagonisti nel viaggio dei sentimenti di Mediaset toccherà alle tentatrici e ai tentatori. Da copione, una volta sbarcate sull’Isola le coppie vengono separate per 21 giorni, e costrette a vivere in due villaggi diversi, dove avranno a che fare con 13 single che metteranno alla prova i loro sentimenti. Momento clou della puntata il falò, in cui, munito di tablet con le immagini della quotidianità di fidanzate e fidanzate a contatto con i single e le single nei rispettivi villaggi, Bisciglia ritroverà i protagonisti davanti al fuoco. Per le rivelazioni che non riescono ad arrivare al falò della verità c’è, comunque, il famoso Pinnettu. Per chi non “scoppia” prima, il giorno della verità e del chiarimento finale, con l’opzione uscire insieme o separati, sarà il 21esimo.

