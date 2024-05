Temporary storing: da oggi a Cagliari arriva “Elliptical” 

Sarà inaugurata questa sera alle 18 presso il Temporary Storing di via 29 novembre 3/5 a Cagliari, la mostra “Elliptical”, a cura di Alessandra Menesini.

Verrà esposta una selezione di opere di Matteo Ambu, Alessandro Biggio, Tonino Casula, Simone Dulcis, Andrea Forges Davanzati, Sandro Giordano, Lea Gramsdorff, Dionigi Losengo, Antonio Mallus, Umberto Mariani, Andrea Pili, Marco Pili, Rosanna Rossi, Virginia Siddi, Ivan Terranova e Beppe Vargiu

«Non ha spigoli, l’ellisse», scrive la curatrice. «Ed è simile all’ovale, forma che ha disegnato cupole, piazze, stadi e attirato gli artisti. Una linea accogliente che si riempie in questa selezione della raccolta della Fondazione Bartoli Felter, di segni geometrici, di graffi e incisioni, di cromie convergenti. O si svuota dentro una aerea struttura in acciaio, si fa guerriera come uno scudo, si apre sugli squarci di un legno annoso e scheggiato. E ne scompiglia la simmetria, con interventi che creano delle piccole punte ogivali e sovrappongono a certe aree chiarissime il peso del nero e del rosso. Assume la consistenza del falso marmo venato o del rame autentico di uno scaldino del 1899. I fondi spartiscono lo spazio, lo picchiettano, lo esaltano con tracce dorate, con inserti di tessuto, con la granulosità della sabbia, col velame della tarlatana».

RIPRODUZIONE RISERVATA