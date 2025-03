Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo per oggi e domani 

Sarà una parentesi in vista di un weekend con 25 gradi. Ma intanto per oggi e domani la protezione civile regionale ha emanato un bollettino di “vigilanza meteorologica” e prevede piogge a carattere di rovescio o temporale.

Per questo l’Amministrazione comunale invita «le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza». Massima attenzione è dedicata, come sempre, alla Municipalità di Pirri. Il servizio di Protezione civile del Comune ha emesso un avviso con le principali norme di comportamento da seguire per ridurre i rischi per la pubblica incolumità e prevenire eventuali situazioni di pericolo.

Oggi e domani, come accade sempre in questi casi, si consiglia di non parcheggiare nelle vie Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri, Ampere.

Le auto in sosta in queste aree possono essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti. Il servizio di Protezione civile continueranno a monitorare la situazione e darà tutti gli aggiornamenti.

