Temporali e rovesci in arrivo, attivata la vigilanza a Pirri 

Con un bollettino di Vigilanza meteorologica, il settore meteo del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha reso noto che oggi sono previsti anche nella zona di Cagliari forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Per questo momento, pur in assenza di un bollettino di Allerta meteo per la zona del capoluogo, l’Amministrazione ha invitato i cittadini, dalla mezzanotte di ieri alla mezzanotte di oggi a prestare massima prudenza soprattutto per la zona di Pirri.

Secondo l’Avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto di chi risiede in queste zone possono sostare nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano. «In presenza di fenomeni temporaleschi», raccomanda la Protezione civile, «i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più alti.

