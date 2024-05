Temporali, cime bianche  L’inizio di maggio  è all’insegna del freddo 

Vento, temporali e neve, crollo di alberi, frane, allagamenti e strade chiuse. L'ondata di maltempo in molte zone d'Italia è stata violenta, quasi in grado di sovvertire le aspettative primaverili. Ma la fotografia del meteo ha confermato l'allerta gialla diramata mercoledì dalla Protezione civile in ben otto regioni.

Giornata difficile in Liguria, soprattutto a Genova: un violento acquazzone ha abbattuto un albero su tre auto in sosta e pezzi di cornicione da un palazzo in centro. Sotto stress La Spezia: base navale aperta al traffico civile per gli allagamenti della statale 530 tra il capoluogo e Porto Venere. Forti piogge anche a Milano, con allagamenti di molte strade. Preoccupa il livello dei fiumi Seveso e Lambro in Brianza.

Disagi in Valle d'Aosta: per la caduta di massi è rimasta chiusa al traffico la strada regionale della Valgrisenche. Problemi anche a Champrotard di Villeneuve, per una frana su una strada comunale. In Friuli Venezia Giulia interrotta di nuovo, a un mese dalla riapertura, la strada provinciale del Tul per Clauzetto (Pordenone). Fiumi ingrossati in Veneto e acqua alta a Venezia. È ricomparsa anche la neve, con un abbassamento delle precipitazioni fino a 1800-2100 metri sulle Prealpi e a 1700-2000 sulle Dolomiti. Situazione simile in Piemonte, con forti rovesci e neve già a 1.800-2.000 metri. Allarme in Umbria. Paura a Roma per la caduta di un grosso albero in zona Appia. Al porto di Pozzuoli la nave Driade da Ischia è rimasta in balia del vento per diversi minuti prima di riuscire ad attraccare.

