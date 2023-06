Temporale, danni alla piscina  

Un unico grande lago di acqua e fango, dalla piscina all’aperto sino all’edificio che ospita la vasca al coperto e gli spogliatoi nella parte alta degli impianti sportivi Is Arenas di proprietà del Comune di Ortacesus. Il diluvio che ha colpito forte in Trexenta e non solo ha creato danni notevoli alla struttura che, proprio alcuni giorni prima, aveva riaperto i battenti per l’avvio della stagione estiva.

«L’acqua è arrivata su più fronti e praticamente ci ha sommerso – dice Luca Cardia, tra i gestori degli impianti – grazie all’intervento dei Vigili del fuoco abbiamo limitato i danni». Le perdite economiche, per via di alcuni guasti, sono comunque notevoli. «Ci rialzeremo anche stavolta, stiamo lavorando per non deludere le aspettative delle tante persone che ogni estate attendono l’apertura della piscina per trascorrere qualche ora in relax», chiude Cardia.

Il Comune di Ortacesus, valutati tutti i danni sul territorio, potrebbe richiedere lo stato di calamità naturale. (sev. sir.)

