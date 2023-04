Tempo pieno, è overbooking 

«È ora che qualcuno inizi a dare una risposta ai genitori che oggi hanno visto i figli esclusi dal tempo pieno della scuola primaria, e a tutti quelli che lo sono stati negli anni precedenti e quelli che resteranno fuori nei prossimi anni». Claudia Gambioli, mamma nuorese di tre bimbi, è tra le 21 fortunate “rientrate” nell’estrazione del tempo pieno della scuola primaria. Un’esigenza dettata dal lavoro, preclusa però a tanti altri genitori nuoresi, costretti al tempo normale per un “overbooking scolastico”. Come Andrea: «Due mesi fa ho ricevuto il messaggino del Ministero sull’app Io che dava concluso l’iter al tempo pieno e diceva “la sua iscrizione è stata accettata”. Ma ora scopro che mio figlio dovrà frequentare il tempo normale, perché per lui non c’è spazio e non so come fare». A Nuoro le richieste sono più dei posti concessi dal Ministero, e sono molti gli esclusi. Il caso esplode in città, e i genitori protestano.

Senza diritti

«Ci stanno togliendo il diritto di scegliere», sostiene Andrea che aveva iscritto il figlio all’istituto Ferdinando Podda per necessità lavorative, e per le stesse chiede di non far comparire il cognome. «Nell’iscrizione - prosegue - avevo posto una seconda scelta, l’istituto di Biscollai e il tempo pieno. Invece mio figlio è stato messo d’ufficio nel tempo normale. Un’assurdità. Oggi chi ha figli non ha il pediatra, la scuola che serve, eppure chiedono alle famiglie di impegnarsi a fare bimbi per invertire il calo demografico». Lo studio è un diritto sancito dalla Costituzione, oggi compresso in base a una selezione che si basa su criteri aleatori: presenza di fratelli nella stessa scuola, aver frequentato l’asilo nello stesso plesso, addirittura la vicinanza geografica della residenza.

«Non è colpa dell’istituto - spiega mamma Claudia - accolgono le domande perché sperano che cambi qualcosa, ma non cambia mai». E allora tanti bambini sono esclusi. «Non tutti finiscono di lavorare alle 13.30 - ricorda - e l’alternativa per la famiglia sono i sevizi extrascolastici, babysitter o la ludoteca, che hanno un costo. Ho mandato una email al Provveditorato e all’assessorato regionale, ma non ho avuto risposta». «Non capiamo - dicono i genitori - come nel 2023 non si vada incontro alla comunità e alle nuove esigenze lavorative delle famiglie».

Ministero miope