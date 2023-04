Tempo instabile, temperature basse  

«Richiudete gli armadi: non è ancora tempo di passare al guardaroba estivo». Per essere un guru della meteorologia, il cagliaritano Alessandro Gallo dimostra un certo gusto per la sintesi a effetto. Ma lo dice: «Non aspettatevi una Pasqua di caldo e cielo terso», dice il meteorologo ex Aeronautica militare: «Non lo sarà». Tutta colpa, precisa Gallo, dell’aria fredda di origine artica che sta per arrivarci in faccia dalla Scandinavia, che ridimensionerà le temperature durante il weekend pasquale. «E ci saranno pure i piovaschi, a cominciare da adesso».

Sono soltanto le prime di una serie di precipitazioni che, esaminando le carte, il meteorologo cagliaritano prevede su gran parte dell’Isola: «Assumeranno anche carattere moderato, quelle precipitazioni, senza escludere qualche temporale fino a pioggia mista a neve sul Gennargentu». Dunque, sogniamo la spiaggia e invece vedremo le vette imbiancate nel Nuorese. Ne consegue che «sarà una settimana pasquale di tempo marcatamente instabile, e questo sarà ancora più evidente giovedì e nel giorno del Venerdì santo, quando la tendenza sarà di precipitazioni localmente più forti».

Alessandro Gallo lo dice subito: neanche i venti daranno tregua. «Sulla Sardegna il maestrale, che soffierà forte sulle coste esposte a nordovest, darà un contributo importante al crollo delle temperature: domenica le massime oscilleranno tra i 7 e i 14 gradi, pur con una timida ripresa per la giornata di Pasquetta». Ma senza largheggiare, pare di capire.

Ma perché il bel tempo resterà un sogno per tutta la settimana di Pasqua, festività incluse? Studiando i modelli matematici, il meteorologo indica una tendenza in quota e al suolo a un minimo di pressione sulla verticale centrale della Penisola, «e quel minimo arriverà a lambire la Sardegna, particolarmente sulla verticale centro-nord dell’Isola, che tenderà a una rotazione verso l’Ogliastra e il Tirreno centrale». Le previsioni per Pasqua e Pasquetta sono piuttosto complicate, visti i tanti fattori concomitanti, ma Gallo ritiene che «con una temperatura piacevole al suolo, compresa tra i 14 e i 18 gradi, il maestrale tenderà a diminuire la propria intensità disponendosi a regime di brezza, con rinforzi pomeridiani sulle coste». In definitiva, a Pasqua cielo velato con locali addensamenti di nubi basse senza escludere temporanee aperture e probabili, deboli piovaschi pomeridiani nel sud-sudovest dell’Isola. «Per Pasquetta», conclude il meteorologo, «tendenza a cielo coperto e probabili piovaschi dal pomeriggio alla serata su tutta la Sardegna». Ci sarà chiaro, a tutti: l’estate non è in anticipo. (l. a.)

