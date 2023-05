Tempio, un borgo tra i più belli d’Italia 

La bandiera dei Borghi più belli d’Italia è arrivata a Tempio, da ieri la cittadina gallurese fa parte del prestigioso club che mette insieme l’eccellenza dei centri storici italiani. In una assolata piazza Gallura, uno dei simboli di Tempio, il presidente dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, l’umbro Fiorelli Primi, ha consegnato al sindaco Gianni Addis il vessillo rosso che sventola in tanti bellissimi paesi italiani, come spiega Primi: «Per valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti». Primi, davanti alla giunta comunale di Tempio e a tanti sindaci galluresi, ha però avvertito subito tutti: «Entrare nel club non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Si entra in un treno che corre molto forte. Ogni anno chi non rispetta regole e canoni dell’associazione viene espulso. Noi puntiamo sulla comunicazione, si registrano 60 milioni di visualizzazioni nei nostri account. Facciamo promozione internazionale e in tutta Europa». Dunque si può parlate di una sfida che Tempio ha raccolto, entrare in un circuito (che ha standard di qualità e pretese elevatissimi) non è un risultato, ma un inizio.

Bocciature facili

Le condizioni per non uscire subito dalla rete nazionale dei borghi sono stringenti. Qualche esempio, alla voce “valorizzazione” del borgo si legge: “chiusura permanente o temporanea alla circolazione automobilistica; organizzazione di parcheggi esterni; trattamento estetico ovvero mimetizzazione delle linee aeree elettriche e telefoniche,e dei servizi a rete; esistenza di sfumature e gradazioni di colori nelle facciate; accessibilità al borgo”. Il club chiede anche, pena l’estromissione: “spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto; organizzazione di eventi originali e di qualità; organizzazione di manifestazioni permanenti o temporanee”. La parola che ieri è stata ripetuta sino alla noia è bellezza, il vero requisito e obiettivo del club. Tra i centri che fanno parte della rete ci sono Capalbio, Nocera Umbra, Norcia, Panicale, Castel Gandolfo, Borghetto sul Mincio, Palmanova, Cefalù, Petralia Soprana e in Sardegna, tra gli altri, La Maddalena, Castelsardo, Bosa, Carloforte, Sadali e Lollove. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, ha detto «Inizia un percorso impegnativo, per gli amministratori comunali ma anche per gli imprenditori e i residenti». Erano presenti l’assessore regionale Andrea Biancareddu, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il coordinatore sardo del club, Franco Cuccureddu. Il progetto è coordinato dall’assessora al Turismo, Elizabeth Vargiu.

