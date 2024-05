tempio sconfitto, la semifinale è del villasimius 

Villasimius 1

Tempio 0

Villasimius ( 4-2-3-1 ): Arrus, Mastino, Loi, Magnin, Mancusi, Centeno (23’ st Rinino), Mauro (44’ st A. Marci), Melis, Camba, Manca (23’ st Zedda), Kassama (36’ st Argiolas). In panchina Gonzalez, Savage, G. Marci, Koaudio, Miranda. Allenatore Manunza.

Tempio ( 3-4-3 ): Izzo, Sanna, Arca, Pinna, Gomez, Braga, Bulla, Gallo, Virdis, Nurra (36’ st Donati), Sabino (48’ st Roccuzzo). In panchina Pittalis, Zappareddu, Manchia, Masia, Coradduzza, Donati, Serra, Lotcikos, Roccuzzo. Allenatore Orecchioni.

Arbitro : Rosanna Barabino di Sassari.

Rete : 32’ st Lorenzo Camba.

Note : espulso Gallo al 50’ st per doppia ammonizione; ammoniti Loi e Arrus; recupero 1’ pt e 5’ st.

Villasimius . La favola Villasimius continua. Dopo aver conquistato il terzo posto nella sessione regolare, la squadra di Nicola Manunza batte il più quotato Tempio nella semifinale playoff che per il tecnico dei sarrabesi era il giusto premio per quanto fatto di straordinario. Ma i suoi ragazzi hanno conquistato addirittura la finalissima. Decisiva la rete di Lorenzo Camba nella ripresa. Sarebbe bastato anche il pareggio ma i canarini non hanno fatto calcoli giocando la partita a viso aperto. Nell’ultimo atto, che assegna il pass per i playoff nazionale, affronteranno l’Ossese che ha battuto la Ferrini Cagliari.

Nella prima parte di gara le due formazioni si studiano. Al 36’ squillo del Tempio ma è bravo Arrus a deviare in angolo una conclusione di Sabino da pochi passi. Al 43’ la risposta con Melis che con un calcio piazzato dalla sinistra fa tremare la traversa. Al 45’ cross di Arca per Bulla che non trova lo specchio.

Nella ripresa, al 2’ sugli sviluppi di una punizione dalla destra, incornata di Pinna, palla sulla traversa. Al 5’ Izzo con i piedi devia in corner un tiro di Mancusi dal limite dell’area piccola. Sull’angolo, lo stesso portiere salva su una mischia. Al 32’ su una mischia in area ospite, Camba di testa spinge la palla nel sacco facendo esplodere la gioia tra i tifosi di casa. «Abbiamo fatto qualcosa di incredibile», dice Manunza. «È stata una partita equilibrata. Ora la finale? Ce la giocheremo».

