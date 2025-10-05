VaiOnline
Al Comunale.
06 ottobre 2025 alle 00:48

tempio salvo nel finale 

Finisce in parità la sfida al vertice contro il Villasimius 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Villasimius 1

tempio 1

Villasimius (4-2-3-1) : Forzati, Concas, Loi (19’ st Caferri), Isaia, Kiwobo, Garau, Sinha Filho (22’ st Dambros), Scioni, Saba, Cannas, Beugrè (46’ st Muzzo). In panchina Gonzalez, Cogoni, Omofonmwan, Marras, Scarpato, Petit Pierrick. Allenatore Antonio Prastaro.

Tempio (4-2-3-1) : Idrissi, Malesa, Vacca (16’ st Casu), Bringas (35’ st Bringas), Sosa, Sanna, Montisci, Dimitrijevic, Lemiechevsky, Spano (47’ st Sabino), Zirolia (51’ st Solinas). In panchina Inzaina, Distasio, Nativi, Carboni, Tusacciu. Allenatore Giuseppe Cantara.

Arbitro : Nicola Mele di Sassari.

Reti : 43’ pt Cannas, 37’ st Malesa.

Note : espulso Caverzan al 47’ st per doppia ammonizione; ammoniti Cannas, Scioni, Spano, Vacca, Zirolia, Casu; recupero 1’ pt e 6’ st.

Villasimius. Finisce in parità, 1-1, la sfida di cartello allo stadio Is Casas tra il Villasimius di mister Antonio Prastaro e il blasonato Tempio, tra le principali candidate al salto di categoria. Una partita bella, intensa, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, che ha regalato emozioni fino al triplice fischio. Un punto a testa che lascia sensazioni contrastanti: soddisfatto il Tempio per aver riacciuffato il risultato in extremis, un pizzico di rammarico invece per i padroni di casa, in vantaggio per gran parte della gara grazie al gol di Cannas, poi raggiunti a otto minuti dalla fine dalla zampata aerea di Melesa.

L’illusione di Cannas

Il match si accende nel primo tempo. Al 21’ il Villasimius sfiora il vantaggio: Scioni mette in mezzo dalla destra, Isaia colpisce il palo da distanza ravvicinata, sulla ribattuta Cannas calcia alto. Il Tempio risponde poco dopo con un colpo di testa di Lemiechevsky, ma Forzati salva. Al 29’ Zirolia si presenta a tu per tu con Forzati che respinge, e sulla ribattuta ancora Lemiechevsky trova il portiere pronto alla doppia parata decisiva. Il gol che sblocca l’incontro arriva al 43’: Cannas, ben servito dalla destra, salta il diretto avversario e con un preciso destro sul secondo palo batte Idrissi, facendo esplodere il pubblico di casa.

Il riequilibrio

Nella ripresa il Tempio alza i ritmi e cerca il pari. Al 30’ Spano prova su punizione, ma la conclusione è alta. Due minuti più tardi è ancora il Villasimius a rendersi pericoloso in contropiede: Saba sceglie la soluzione personale invece di servire l’accorrente Cannas e Idrissi respinge con i piedi, evitando il raddoppio. Il forcing del Tempio viene premiato al 37’: cross dalla sinistra e colpo di testa vincente di Melesa, che firma l’1-1. Al 47’ Caverzan riceve il secondo giallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

