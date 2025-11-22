Tempio, rimonta vincente 

Tempio 3

Iglesias 2

Tempio (4-4-2) : Idrissi, Malesa, Solinas (23’ st Montisci), Bringas, Gning (23’ st Sosa), Sanna, Casu, Carboni (31 st Sabino), Lemiechevsky, Zirolia (35’ st Masia), Dimitrijevic. In panchina Inzaina, Vacca, Seillan, Gaias. Allenatore Cantara.

Iglesias (3-5-2) : Slavica, Crivellaro, Arzu, Leroux, Cancilieri (43’ st Corrias), Abbruzzi, Alvarenga (25’ st Pintus), A. Piras, Salvi, E. Piras, Capellino. In panchina Ric. Daga, Tiddia, R. Daga. Allenatore Murru.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : pt 16’ Capellino, 41’ Lemiechevsky; st 15’ (r) e 17’ (r) Lemiechevsky, 48’ Capellino.

Note : ammoniti Salvi, Cancilieri, Capellino, Sosa.

TEMPIO. In un’atmosfera surreale, determinata dall’assenza di pubblico (la gara si è giocata a porte chiuse), Tempio e Iglesias si sono affrontate per 90 e più minuti in un Nino Manconi mai così spettrale. Hanno vinto in rimonta i padroni di casa, che grazie a questo successo si confermano in vetta alla classifica, con 22 punti, in compagnia della Nuorese. Mattatori dell’incontro le punte di diamante delle due squadre: Lemiechevsky ha realizzato una splendida tripletta, prima con un gran colpo di testa che è valso il pareggio e poi realizzando due rigori, ineccepibili, che hanno determinato il successo finale. Dal canto suo Capellino ha aperto e chiuso le marcature per gli ospiti, ora a -4 dalla vetta.

La gara

Parte bene il Tempio con alcune ficcanti proiezioni offensive ma sono gli uomini di Murru che si portano in vantaggio, al 16’, con l’intraprendente Capellino. Preceduto al 40’ da un’ottima azione di Zirolia che pecca d’altruismo, al 41’ giunge il pari: ottima palla a centro area di Gning, il centravanti Lemiechevsky “mette le ali” e di testa batte Slavica.

Sta nei primi venti minuti della ripresa la chiave dell’incontro: al 4’ Bringas con un “maligno” calcio d’angolo va a colpire la faccia superiore della traversa. Il gol del vantaggio azzurro (ieri in maglia bianca) arriva al 15’: il portiere ospite atterra in area il centravanti tempiese che poi trasforma il rigore nonostante l’estremo tentativo di parata da parte di Slavica. Trascorrono 2’ minuti ed è ancora penalty: Dimitrijevc viene platealmente atterrato, sul dischetto si presenta nuovamente Lemiechevsky che spiazza il giovane estremo difensore. Al 48’ gli ospiti dimezzano lo svantaggio ancora con Capellino.

