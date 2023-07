Tempio, quella strage del 1983  

Nelle informative del Corpo forestale, nei lavori presentati in convegni internazionali, è stata descritta come la tempesta di fuoco “perfetta”, una terribile concomitanza di fattori che ancora oggi viene studiata per evitare che si ripeta. E nessuno vuole dimenticare, e ha mai dimenticato, il rogo di Curraggia, che il 28 luglio del 1983 ha ucciso nove persone, mentre furono quindici furono i feriti, alcuni dei quali portano sui loro corpi i segni lasciati dal fuoco. Tempio, a distanza di quarant’anni esatti, onora chi ha perso la vita nel versante sud ovest della collina di Curraggia. Il ricordo di quel tragico pomeriggio è ancora vivo. Venerdì, per tutta la giornata, i tempiesi rievocheranno il sacrificio delle vittime, ma anche il significato di una giornata che è stata uno spartiacque per la Sardegna nella lotta al fuoco (basti dire che il Corpo Forestale passò progressivamente dai 200 dipendenti di allora agli attuali oltre 1200).

Un incendio infernale

Il quarantennale di Curraggia è anche l’occasione per rileggere i fatti attraverso nuovi documenti, ad esempio le analisi dell’incendio presentate in consessi internazionali (una delle più importanti e aggiornate è quella redatta dai dirigenti del Corpo Forestale, Salvatore Cabiddu, Giancarlo Muntoni e Simonetta Brigaglia). Bisogna partire subito dalle vittime. Accerchiati dal rogo (due lingue di fuoco che intrappolarono decine di persone sulla collina) persero la vita i sottufficiali del Corpo Forestale, Diego Falchi e Salvatore Pala, di 43 e 40 anni, Tonuccio Fara, muratore di 36 anni, Mario Ghisu, 35 anni, operaio forestale, Gigi Maisto, 24 anni, operaio, Silvestro Manconi, 44 anni, muratore, Tonino Manconi, 50 anni, segretario comunale, Sebastiano Visicale, 32 anni, impiegato e il vigile urbano, Claudio Migali, di 37 anni. Tutti insigniti della medaglia d’oro al valor civile. Il riconoscimento è andato anche a sei dei quindici feriti, Vanni Bisson (deceduto successivamente), Francesco Antonio Azara, Antonello Forteleoni, Mario Marchesi, Gianni Mazza e Giuseppe Sotgiu. Nelle analisi del Corpo Forestale si parla di circa 18mila ettari andati in fumo dalle 12.30 del 23 luglio 1983 (prima segnalazione nelle campagne di Tirriaca, Viddalba) sino alle 17.20 del 28 luglio, il momento della tragedia. L’origine delle fiamme è dolosa, ma il responsabile non è stato mai individuato. Impressionanti le concomitanze con il caldo record di questi giorni, le analisi del Corpo Forestale segnalano il “cammello”, un termine usato nel gergo dei meteorologi per l’aria calda del Sahara che entra prepotentemente nel Mediterraneo. Il 28 luglio, nel pomeriggio, succede il peggio. A Curraggia le fiamme salgono sino alla sommità della collina da diversi fronti, il fuoco salta strade e terreni puliti, non c’è alcuna possibilità di fermarlo (con i mezzi di allora). A Tempio suonano le campane, in tanti salgono sulla collina pensando di poter fermare l’infernale nuvola incandescente che sta avvolgendo Curraggia. Le persone moriranno sul pendio, risalendo verso la sommità del colle. Altri si salveranno formando una catasta umana, ma il calore sopra i corpi (sino a 600 gradi) lascerà segni terribili. In uno dei report è scritto: «Quel giorno abbiamo imparato che le condizioni di Curraggia si possono ripetere». Ma oggi il Corpo Forestale ha altre armi, fortunatamente.

La commemorazione

Il Comune di Tempio ha organizzato iniziative in occasione del quarantennale di Curraggia. Domani per tutto il giorno saranno ricordati i caduti e i feriti. Una pubblicazione racconterà quel giorno ed è previsto un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

RIPRODUZIONE RISERVATA