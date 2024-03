Tempio, prova di forza: travolto il ghilarza 

Ghilarza 2

Tempio 5

Ghilarza (4-4-2 ): D’Abrosca (42’ st Matzuzi), Laconi (1’ st Glino), Chessa, Chergia, Delizios ( 35’ st Orro), Cossu (28’ st Glino), A. Corda, Pinna, Mascia, Vinci, Caddeo. In panchina Trogu, C. Corda, Corrias, Orrù. Allenatore Demartis.

Tempio (4-4-2) : Truddaiu, Sanna, Arca, Pinna, Coraduzza, Dias, Bulla (17’ st Nurra), Gallo, Virdis (38’ st Sabino), Roccuzzo (17’ st Coraduzza), Igene, Gomez. In panchina Izzo, Zappareddu, Manchia, Masia, Donati, Pittalis. Allenatore Cantara.

Arbitro: Melis di Ozieri.

Reti : nel pt 9’ Virdis, 13’ Bulla; nel st 15’ Caddeo, 28’ Igene, 39’ Dias, 42’ Pinna, 48’ Coraduzza.

Note : ammoniti Vinci, Dias, A. Sanna, Gallo.

Ghilarza. Prova di forza del Tempio che espugna il Walter Frau per 2-5 anche se il punteggio punisce troppo severamente i padroni di casa.

La formazione giallorossa ha sicuramente pagato dazio per lo sforzo nella gara giocata in un pantano mercoledì scorso contro la Tharros dove è stato anche espulso Dessolis la cui assenza in difesa si è fatta sentire. L’undici di Cantara , più fresco per il rinvio della gara infrasettimanale con il Bosa, ha giocato un ottimo match con un gran reparto offensivo sempre pronto a punire i locali al minimo errore.

Partenza sprint per i galletti che segnano due volte al 9’ con Virdis e al 13’ grazie a Bulla. Il Ghilarza è stordito dal doppio svantaggio ma non va al tappeto. Nel finale di tempo colpisce la traversa e con un inizio veemente di ripresa mette alle corde gli ospiti con il gol dell’1-2 di Caddeo,

Nel loro momento migliore i padroni di casa subiscono però in ripartenza i gol di Igene ( 28’) e Dias ( 39’). Accorcia su rigore Pinna al 42’, ma prima del fischio finale arriva anche il 2-5 di Coraduzza.