tempio, prova di forza 

Carbonia 1

Tempio 4

Carbonia (4-3-3) : Bigotti, Chidichimo, De Vivo, Wojcik, Cordoba, Prieto, Porcheddu, Basciu (39’ st Pitanza), Giganti, Mancini (30’ st Adamo), Omoregie. In panchina Saiu, Saia, Carboni, Salimbene, Lambroni, Falletto, Cocco. Allenatore Mingioni.

Tempio (4-4-2) : Truddaiu, Sanna, Arca, Pinna, Roccuzzo, Dias Braga, Bulla (39’ Zappareddu), Coradduzza, Virdis, Donati, Igene. In panchina Izzo, Manchia, Masia, Sabino, Pittalis. Allenatore Cantara.

Arbitro : De Paolis di Cassino.

Reti : pt 37’ Dias Braga, 41’ Virdis; st 10’ Bulla, 20’ Porcheddu, 40’ Donati.

Note : ammonito De Vivo.

Carbonia. Rispettare a tutti i costi il dogma della “ripartenza dal basso” costa caro al Carbonia. La sconfitta innanzitutto: 4-1 casalingo contro il Tempio. E una classifica molto preoccupante: un incubo rispetto all’esaltante inizio di stagione, col filotto di quattro vittorie consecutive in casa. I minerari gettano via una partita che sembrava in sostanziale equilibrio con una palla gol per parte: ospiti più manovrieri, padroni di casa più incisivi.

Poi però due oscenità della difesa. La prima è frutto di una ripartenza errata (non la prima volta) dal basso: palla persa, fucilata di Virdis, respinta del portiere e appoggio facile di Dias Braga. Due minuti dopo il portiere Bigotti combina uno scherzo che però non è di Carnevale: chiamato in causa dai difensori, rinvia direttamente sulla schiena di Virdis e la sfera si insacca. Nella ripresa la chiude Bulla, ma sempre in virtù di una palla persa sulla trequarti. Sotto la pioggia, offre una piccola speranza il gol di Porcheddu, rientrato dopo tre giornate di squalifica, ma Omoregie poco dopo si divora la palla del 2-3 che avrebbe riaperto la gara. I conti invece li chiude il gol di Donati al 40’.

