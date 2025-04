Tempio-Ossese ultimo atto 

Si scoprirà oggi il nome della seconda finalista dei playoff regionali di Eccellenza. Alle 16, al “Nino Manconi”, scendono in campo Tempio e Ossese per la gara di ritorno della semifinale tra la squadra di Mauro Giorico e di Giacomo Demartis.

L’andata è terminata senza reti, pertanto la qualificazione resta apertissima. Chi passa giocherà l’ultimo atto contro il Monastir il 4 maggio, una gara secca in campo neutro.

La regola

In caso di parità dopo i tempi regolamentari si giocheranno i supplementari e, se il risultato non dovesse sbloccarsi neanche allora, staccherà il pass il Tempio grazie al miglior piazzamento nella sessione regolare. I biancoblù si sono classificati al terzo posto con nove punti di vantaggio sugli avversari odierni.

«Dovremo affrontare questa partita con una fame agonistica diversa rispetto alla partita di andata», dice Demartis dell’Ossese, «in quel caso abbiamo cercato l’episodio giusto per vincere ma è mancato quel pizzico di cattiveria in più per raggiungere l’obiettivo. Abbiamo altri novanta minuti, che potrebbero essere anche centoventi, per conquistare la finale. Ci proveremo con tutte le nostre forze».

I bianconeri sono obbligati a vincere, il Tempio invece ha dalla sua parte, oltre al fattore campo, due risultati su tre. Una piccola condizione di vantaggio per i galletti, consapevoli però che fare troppi calcoli potrebbe essere rischioso. Lo dice il direttore sportivo Alessandro Sassu: «Affrontiamo una grande squadra costruita per ambire al salto di categoria. Sarà una partita tosta come lo è stata quella dell’andata. Non dobbiamo fare ragionamenti particolare ma giocare per vincere».

Lunga strada

La partita è aperta a qualsiasi risultato. Difficile sbilanciarsi con un pronostico. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, entrambe le squadre sono state costruite con l’obiettivo di conquistare la Serie D. Sfumata la promozione diretta, ottenuta dal Budoni, non è rimasta che la strada degli spareggi. E questa è la prima tappa. Per entrambe le compagini è la seconda partecipazione consecutiva ai playoff. Nella scorsa fu proprio l’Ossese a vincere gli spareggi regionali, mentre il Tempio fu eliminato in semifinale dal Villasimius. I bianconeri raggiunsero la finalissima pure nella stagione 2021/2022 ma furono sconfitti dal Taloro Gavoi.

Le probabili formazioni

Tempio (4-4-1-1) : Amoroso, Malesa, Sosa, Sanna, Arca, Bulla, L. Carboni, Gomez, Roccuzzo, Lemiechevsky, Schinnea.

Ossese (4-3-3) : W. Carboni, Tuccio, Russu, Balbo, Madeddu, Gueli, Nurra, Saba, Bah, Virdis, Mascia.

