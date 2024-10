Tempio-Monastir e Budoni-Ossese i due big match della quarta giornata 

Tempio-Monastir e Budoni-Ossese sono le partite di cartello della quarta giornata di andata del campionato di Eccellenza, in programma oggi alle 16. Incroci già importanti tra le grandi favorite del torneo. Al “Nino Manconi” di Tempio la capolista affronta il Monastir: tra le due formazioni, imbattute, ci sono quattro punti di differenza. Gli uomini di Angheleddu hanno pareggiato due gare. Il Budoni, seconda forza del torneo, attende l’Ossese. I padroni di casa non hanno ancora subito una rete mentre gli ospiti vantano il secondo miglior attacco con una media di due marcature a gara. Riflettori puntati anche su Iglesias-Alghero, due possibile outsiders. Al “Maristai” di Gavoi arriva il Calangianus. La Nuorese, reduce dalla vittoria nel recupero col Barisardo Oc, affronta il Ghilarza. A Cagliari la Ferrini cerca di sfruttare il fattore campo contro il Li Punti, che in questo avvio non ha brillato. All’Is Casas di Villasimius gli uomini di Nicola Manunza inseguono il primo successo stagionale, come il San Teodoro. A Lanusei si gioca Barisardo-Carbonia.

