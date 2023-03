Lanteri 1

Tempio 2

Lanteri (4-4-2) : Canalis; Brizzi (23’ st Sancis), Depalmas, Cresci, Simula; (34’ st Rodelli), Asara, Pisano (39’ Deiola), Caggiari, Delogu; Palmas, Usai. In panchina Satta, Ruiu, Sotgiu, Fauli, Tolu, Cagnoni. Allenatore Rusani.

Tempio (4-4-2) : Pittalis; Masu, Latte, Sabino, Arca; Pinna, Bulla (33’ pt Bianco), Tedde, Roccuzzo; Valenti, Mossa. In panchina Carta, Augias, Scano, Chefaqui, Foresti, Podda, Allenatore Cantara.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo al 3’ Valenti (T), 18’ Palmas (L), 36’ Bianco (T).

Note : ammoniti Cresci, Latte, Brizzi, Asara, Pinna. Recupero 2'pt- 5'st. Spettatori 400.

Sassari. La capolista Tempio batte a Sassari la Lanteri (2-1) e coglie la vittoria forse più importante del campionato. I Galletti (56 punti), a tre giornate dal termine, si portano a +8 dall’Usinese e a +9 dallo Stintino, sconfitto in casa dall’Oschirese.

La partita

Partenza fulminea dei Tempio, che passa in vantaggio al 3’: cross da sinistra di Arca, gran deviazione al volo di Valenti e palla nel sacco. Replicano i padroni di casa al 10’ con una conclusione centrale di Caggiari. I sassaresi insistono e pareggiano al 18’ con una rasoiata di sinistro di Palmas. Segue una lunga fase di stallo a centrocampo, interrotta da una bella incursione (34’) del tempiese Sabino il cui tiro termina a lato. È il prologo della seconda rete degli ospiti (36’): traversone teso da destra di Valenti, si avventa sulla sfera il nuovo entrato Bianco che di piatto mette dentro. Tempio vicino alla terza rete al 42’ con Masu: gran deviazione di Canalis.

Il secondo tempo

Nella ripresa (7’) apre le ostilità la Lanteri con un forte tiro di Asara: respinta di Pittalis. Il Tempio invece si rende pericoloso (15’) con una sassata da 25 metri di Tedde di un soffio fuori. Gli uomini di Cantara, privi di cambi rilievo, si limitano successivamente a controllare la gara. La Lanteri si getta generosamente in avanti ma non riesce a creare occasioni importanti: solo qualche corner e alcune mischie in area avversaria. Il Tempio si porta quindi a casa tre punti meritati e preziosi. Domenica prossima battendo in casa il Buddusò i Galletti si garantirebbero il salto in Eccellenza con due giornate di anticipo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata