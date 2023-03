Tempio, l’Eccellenza è sempre più vicina 

Nel girone C del campionato di Promozione, a cinque giornate dalla fine, la capolista Tempio si avvicina a grandi passi verso il salto di categoria. Nello scontro diretto contro l’Usinese, nonostante il grande agonismo messo in mostra dai padroni di casa, sono i bianco-blu ad avere la meglio per 2-1 grazie ai gol di Giammalva e del solito Valenti su calcio di rigore a pochi minuti dal termine della partita. Grazie ai tre punti conquistati, gli uomini di mister Cantara allungano a +9 sul secondo posto occupato proprio dall’Usinese. Approfitta della sconfitta della squadra di Usini anche lo Stintino che supera di misura per 2 a 1, non senza fatica, l’Ozierese agganciando il secondo posto a quota 44 punti. Ospiti che disputano una buona partita riuscendo a pareggiare il momentaneo vantaggio di Doukar con un gol di Farina, ma venendo poi beffati a cinque minuti dal termine dal gol di Pisu. Per l’Ozierese, sempre più fanalino di coda, una sconfitta che allontana le speranze di una salvezza che appare ormai disperata. Vittoria casalinga sul velluto anche per il Bonorva sull’Oschirese per 3-0 grazie ad una tripletta di Salazar. Per gli ospiti, ancora in zona playout, una sconfitta pesante che non permette di accorciare le distanze sulla zona salvezza, visto anche il pareggio a reti bianche del Luogosanto contro il Coghinas nel posticipo della domenica. In coda, classifica sempre più difficile anche per il Thiesi, penultimo, che esce sconfitto dal campo della Macomerese che colpisce coi gol di Colombo e Vidili. Pareggio pirotecnico invece quello tra Buddusò e Porto Torres con il risultato finale di 4-4. Un punto a testa che serve più agli ospiti, ormai quasi salvi, che ai padroni di casa, ancora in zona retrocessione, terzultimi a due punti dai playout. Pareggio anche tra Lanteri Sassari e la rivelazione Sennori per 1-1: in gol Palmas per i sassaresi e Cacace per gli ospiti.