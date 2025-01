tempio ko col barisardo in inferiorità numerica: Mabo riaccende la speranza della salvezza 

Barisardo 3

Tempio 2

Barisardo (4-2-3-1) : Aquilon, Rodrigues, Soilihi, Mendes, Mihali; Nunes Correia (32’ pt Mabo), Dragan; Dimitrijevic, Passalenti, Tosi; Mangle (49’ st Murgia). In panchina Pisu, Volo, Cissokho, Melis. Allenatore Ruggeri.

Tempio (4-4-2) : Russo, Sanna, Garau, Pinna, Arca; Zirolia (18’ st Donati), Gomez (18’ st Carboni), Roccuzzo, Bulla (33’ st Solinas); Lemiechevsky, Schinnea. In panchina Mejri, Zappareddu, Thiam, Aiana, Concu, Sabino. Allenatore Giorico.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 3’, 37’ Lemiechevsky, 5’ Dimitrijevic, 26’ Soilihi; nella ripresa, 35’ Mabo .

Note : ammoniti Gomez, Mangle, Pinna; recupero 3’ pt-6’ st; spettatori 100.

Lanusei. In dieci, soffrendo, il Barisardo abbatte 3-2 il Tempio, ora quarto. La formazione di Ruggeri lascia l’ultima posizione e accende la fiammella salvezza. Avvio shock per gli ogliastrini. L’ultima cosa che serviva loro era andare sotto. Ma non è un caso se il Tempio è in corsa per la D.

La cronaca

Gli uomini di Giorico colgono subito il vantaggio con Lemiechevsky che di testa, in avvitamento, anticipa l’avversario su cross da destra di Sanna. Ma il Barisardo risponde dopo 120 secondi. I biancoblù si distendono in velocità e con un diagonale di Dimitrijevic dall’interno dell’area trovano il pari. Il Tempio si limita all’ordinario e il Barisardo fiuta il sorpasso. Che, in effetti, arriva al 26’ su un’incursione improvvisa di Soilihi che sbuca fra le larghe maglie della difesa e, di piatto, infila Russo sugli sviluppi di una punizione tagliata dal versante destro. I fuochi d’artificio si accendono anche al 37’ quando Lemiechevsky si esibisce in una sforbiciata che vale il 2-2.

Nella ripresa poche occasioni e il primo sussulto è l’espulsione (diretta) di Rodrigues al 27’ per fallo di reazione su Carboni. È qui che emerge il gran cuore del Barisardo. Al 35’ Mabo gira (rasoterra) una punizione dal vertice alto dell’area che, complice una deviazione, tradisce Russo. Tempio vicino al pari al 44’ con un una fiammata di Donati che accarezza il palo.

RIPRODUZIONE RISERVATA