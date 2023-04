Tempio, festa con poker 

Luogosanto (4-4-2) : Truddaiu, Malu (19’ st Frasconi), Pilo, Mendez (40’ st Madeddu), Asara, Deriu, Fossati, Lollia, Cosseddu, Bassu, Donati. In panchina Guerrieri, Pisano, Degortes, Bua, Secchi, Demuro. Allenatore Bagatti.

Tempio (4-4-2) : Carta, Masu, Arca (39’ st Foresti), Pinna (39’ st Chefaoui), Giammalva, Mossa (11’ st Coradduzza), Bulla (19’ st Bianco), Tedde, Valenti (44’ st Augias), Roccuzzo, Sabino. In panchina Pittalis, Latte, Scano, Podda. Allenatore Cantara.

Tempio 4

Luogosanto 3

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 24’ pt e 37’ st Valenti, 29’ pt Mossa, 8’ st Bulla, 23’ st e 45’ st Donati, 43’ st Fossati.

Note : ammoniti Pilo, Asara, Coradduzza. Angoli 7 a 3 per il Tempio.

Tempio. Anche quest’anno il maestoso Limbara ha salutato l’approdo di una squadra gallurese nel massimo campionato sardo.

La scorsa stagione ai piedi del monte festeggiò il Calangianus, in questa è invece toccato al Tempio, pure stavolta con qualche domenica di anticipo. E ieri al Manconi, in occasione dell’ultima gara e davanti a tanto pubblico, c’è stata la grande festa per la conquista dell’Eccellenza.

Spettacolo in campo

In campo due squadre, Tempio e Luogosanto, senza alcuna esigenza di classifica e che hanno dato spettacolo con ben 7 reti e gran gioco, deliziando il numerosissimo pubblico presente. Alla fine ha prevalso la prima della classe che già nella prima fazione si è portata sul doppio vantaggio. Sblocca Valenti al 24’, che su un cross al bacio di Tedde batte di testa il bravissimo Truddaiu. Cinque più tardi è Mossa al ribadire in rete, dopo un batti e ribatti in area luogosantese. Nella ripresa all’8’ è Bulla a siglare il 3 a 0.

Gli uomini di Bagatti si scuotono e Donati accorcia al 23’. Prima del quarto gol azzurro è capitan Valenti a colpire un clamoroso palo e lo stesso realizza alla sua maniera al 37’ il poker e la doppietta personale. Nel finale di gara prima Fossati e poi ancora Donati, rendono meno netta la sconfitta. Al fischio finale dell’ottimo Fronteddu il risultato del derby gallurese è di 4 a 3. E in tribuna e in campo espode la festa.

