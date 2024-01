Tempio, «Estendiamo i vincoli» 

«Certo che sono preoccupato, siamo perfettamente consapevoli della situazione. Ma un punto deve essere chiaro, per evitare la speculazione dell’eolico non servono posizioni preconcette, ma una conoscenza approfondita delle procedure amministrative attivate e poi misure idonee che anche i Comuni possono adottare. Ad esempio estendere i vincoli, dove e quando possiamo farlo»: il sindaco di Tempio, Gianni Addis, parla alla vigilia della seduta straordinaria del Consiglio comunale della cittadina gallurese, dedicata interamente al tema del rischio di una proliferazione incontrollata delle fattorie eoliche.

«Estendiamo i vincoli»

L’assemblea civica di Tempio affronta domani pomeriggio, per la prima volta, il tema che sta allarmando le comunità di tutto il territorio gallurese. Addis spiega: «Martedì sarà una occasione importante per fare chiarezza e per indicare quale sarà la nostra posizione, ossia la linea del Comune di Tempio. Noi stiamo studiando le modalità di estensione dei vincoli per tutelate le aree che ci stanno a cuore. È un tentativo che faremo. Penso che sia una strada percorribile. Tenendo sempre presente il quadro generale della situazione. Ci sono delle disposizione nazionali che superano le nostre competenze e gli strumenti che abbiamo a disposizione. Inoltre, la Regione non si è dotata di un piano idoneo per governare questo imponente fenomeno. Sono stati indicati solo i siti dove non è possibile installare le torri, ma questo non basta. Noi, comunque, siamo pronti ad adottare tutte le misure possibili per limitare il numero di torri ed evitare una proliferazione selvaggia degli impianti eolici»

«C’è il fotovoltaico»

Il primo cittadino di Tempio domani pomeriggio metterà sul tavolo anche un’altra questione: «Oltre all’eolico, è necessario vigilare sulla realizzazione di impianti fotovoltaici. Non siamo contrari alle rinnovabili, ma non si può devastare il territorio. Anche su questo spiegheremo quale sarà la nostra linea».

