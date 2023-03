Tempio, è la fuga definitiva 

La prima occasione è per i galletti, al 4’: Sabino intercetta un cross in area e anticipa Tanca, la difesa dell’Usinese salva sulla linea. Al 10’ conclusione alta di Valenti. Primo squillo della formazione di Rassu all’11’: passaggio di D’Andrea a Spanu, il tiro è alto. Al 13’ Tedde centra il palo da calcio d’angolo. Al 14’ ci prova Saba, con poca fortuna. Ancora Usinese pericolosa al 17’ con D’Andrea, tiro alto. Al 24’ arriva il vantaggio del Tempio: punizione tagliata di Arca, colpo di testa di Giammalva e pallone in fondo al sacco. Ospiti pericolosi al 27’: stavolta a provarci è Bulla, ma il tiro termina alto. Tempio vicino al raddoppio al 35’: velo di Valenti, palla a Bulla che evita Tanca, Luiu salva sulla linea.

Usinese (3-4-3) : Tanca, Saccu (26' st Guerra), Spanu, M. Saba, Luiu, Gutierrez, D'Andrea, Delrio (8' st Daga), Oggiano (35' st Piredda), Pintus, Saba. In panchina Guerra, N. Sanna, Panzali, Poddighe, M. Sanna, Marras, Deriu. Allenatore Rassu (squalificato). Tempio (4-4-2) : Pittalis, Masu, Arca, Pinna, Giammalva, Latte (39' st Mossa), Bulla (47' st Bianco), Tedde, Valenti, Roccuzzo, Sabino. In panchina Carta, Augias, Chefauoi, Scano, Gallo, Foresti, Podda. Allenatore Cantara. Arbitro : Folino di Olbia. Reti : 24' pt Giammalva, 12' st Pintus, 41' st Valenti (r). Note : espulsi Tanca, Pintus e Luiu. Recupero 1' e 12'.

USINESE 1

TEMPIO 2

Usinese (3-4-3) : Tanca, Saccu (26’ st Guerra), Spanu, M. Saba, Luiu, Gutierrez, D’Andrea, Delrio (8’ st Daga), Oggiano (35’ st Piredda), Pintus, Saba. In panchina Guerra, N. Sanna, Panzali, Poddighe, M. Sanna, Marras, Deriu. Allenatore Rassu (squalificato).

Tempio (4-4-2) : Pittalis, Masu, Arca, Pinna, Giammalva, Latte (39’ st Mossa), Bulla (47’ st Bianco), Tedde, Valenti, Roccuzzo, Sabino. In panchina Carta, Augias, Chefauoi, Scano, Gallo, Foresti, Podda. Allenatore Cantara.

Arbitro : Folino di Olbia.

Reti : 24’ pt Giammalva, 12’ st Pintus, 41’ st Valenti (r).

Note : espulsi Tanca, Pintus e Luiu. Recupero 1’ e 12’.



Usini. Divertimento e grande pubblico. Si può riassumere così il match del Peppino Sau tra l’Usinese, seconda della classe, e la capolista Tempio. La spuntano gli ospiti in una gara che ha vissuto momenti di tensione nel secondo tempo, con una breve interruzione del gioco prima che tutto rientrasse nella normalità. I padroni di casa hanno chiuso in otto per le espulsioni di Tanca, Pintus e Luiu.

La gara

La prima occasione è per i galletti, al 4’: Sabino intercetta un cross in area e anticipa Tanca, la difesa dell’Usinese salva sulla linea. Al 10’ conclusione alta di Valenti. Primo squillo della formazione di Rassu all’11’: passaggio di D’Andrea a Spanu, il tiro è alto. Al 13’ Tedde centra il palo da calcio d’angolo. Al 14’ ci prova Saba, con poca fortuna. Ancora Usinese pericolosa al 17’ con D’Andrea, tiro alto. Al 24’ arriva il vantaggio del Tempio: punizione tagliata di Arca, colpo di testa di Giammalva e pallone in fondo al sacco. Ospiti pericolosi al 27’: stavolta a provarci è Bulla, ma il tiro termina alto. Tempio vicino al raddoppio al 35’: velo di Valenti, palla a Bulla che evita Tanca, Luiu salva sulla linea.

Il secondo tempo

L’Usinese tenta di alzare il baricentro e si rende pericolosa al 4’ con Saba che impegna Pittalis. Al 5’ il colpo di testa di Pinna finisce sopra la traversa. Bulla al 9’ semina il panico nella difesa rossoblù, evita due giocatori e fa partire un tiro che va fuori di poco. Al 12’ il pareggio dei padroni di casa: colpo di testa di Domenico Saba, respinge Pittalis, il pallone arriva a Pintus che con una rasoiata trafigge il numero uno ospite. Il Tempio ha l’opportunità di riportarsi avanti con Latte al 16’ ma la conclusione, a pochi metri dall’area piccola, è alta. Al 41’ Valenti, su rigore, riporta in vantaggio il Tempio. Al 48’ Piredda pareggia ma Folino annulla per fuorigioco. L’Usinese reclama un rigore per un presunto fallo di mano in area del Tempio.

