Tempio dell’aragosta mutilato 

I colpi di ruspa hanno buttato giù un pezzo dello storico ristorante “La Lepanto” che fu di Moreno Cecchini. La grande veranda affacciata sul mare da ieri non esiste più. Un cambio radicale per il locale oggi gestito dalla famiglia Macciocu che ha preso in gestione il ristorante più famoso della città nel 2009, ereditandone i vizi, ma anche la fama. Si racconta che Gianni Agnelli pur di accaparrarsi un tavolo era saltato dalla finestra, evitando la lunga coda di clienti in fila davanti all’ingresso del locale. Succedeva negli anni Cinquanta e, da allora, il ristorante “La Lepanto” ne ha visto di personalità pranzare o cenare a base di aragosta. Liz Taylor e Richard Burton, Johnny Dorelli, Alida Valli, i presidenti Giovanni Leone, Sandro Pertini e Francesco Cossiga. Insomma, chi veniva in Sardegna si fermava a mangiare qui. Ma la veranda era abusiva. Un pasticcio che gli attuali gestori hanno ereditato e che, in accordo con l’Amministrazione comunale, adesso finalmente non esiste più.

La proprietà

«Sono soddisfatto che si sia arrivati a una soluzione, – commenta Massimo Macciocu, titolare del locale – ora andiamo avanti nella riqualificazione di quell’area prevedendo, magari, di installare una pergola leggera e facilmente amovibile».

Vicenda complessa

Non è stata una pratica semplice, anche perché se da una lato alcuni uffici comunali intimavano ai gestori di eliminare l’abuso, dall’altra, altri uffici comunali, incameravano il canone di locazione per l’affitto della veranda fuori legge. Ed è anche per questo che l’intervento per radere al suolo il manufatto, costato circa 100mila euro, sarà a complete spese del Comune che percepiva un cospicuo canone di affitto sull’area occupata da tavoli e sedie. I titolari del ristorante hanno acquistato, invece, un’altra porzione di mura che era di proprietà pubblica, diventando dunque gli unici proprietari del locale.

Un pezzo di storia

Certo sarà strano, passeggiando sul lungomare, non vedere più la veranda di legno ornata di piante verdi e di fiori che la circondavano per tutta la sua estensione. La fine di un’epoca, ma anche l’inizio di una nuova stagione per il locale che è sempre stato sinonimo di alta gastronomia, soprattutto a base di pesce, aragosta alla catalana in testa.

