Tortolì.
28 settembre 2025 alle 00:54

Tempio della cucina La Baia festeggia i suoi primi 60 anni 

Il ristorante La Baia compie 60 anni e si regala una serata di gala. Sotto le stelle si celebra la ricorrenza di uno dei locali più longevi del territorio, punto di riferimento per generazioni di residenti e turisti.

La storia de La Baia, in via dei Portoghesi, comincia ai primi di settembre del 1965, quando Aldo Cocilio, originario di Tortolì, rientra dalla Francia dove lavorava come minatore. Dà vita al bar Miramare. È il secondo della baia, dopo Il Faro. Le attrattive sono il calcio balilla e il jukebox. Aldo conserva il posto da portuale e al bar lo aiuta la moglie, Ornella Pisano, per tutti Nennella. Nel 1965 sono una giovane coppia che abita a Tortolì e ha una bimba di 3 anni. Poi la famiglia si allarga: nascono altri quattro figli. Ma soltanto Walter manifesta interesse per il settore e nel 1992 apre il ristorante. Quattro anni più tardi, con la moglie Antonietta Loriga il complesso cresce con l’apertura della pizzeria. A turno ci lavorano anche fratelli e sorelle di Walter, poi arrivano i nipoti nel segno della continuità. Nennella, rimasta vedova nel 2008, c’è sempre, osserva ed è prodiga di consigli. Fino allo scorso anno preparava i culurgionis, ora si gode figli e nipoti che portano avanti la creatura sua e del suo amato Aldo.

«Sono orgogliosa di ciò che abbiamo creato e che la famiglia porta avanti», ammette. Dalle 18.30 di oggi, dirimpetto al il locale, si festeggia con un ricco buffet, i balli del gruppo folk Sant’Andrea e artisti vari. Su un maxischermo scorreranno le immagini iconiche dell’attività che resiste da 60 anni.

