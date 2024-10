Tempio da urlo a San teodoro 

San Teodoro 0

Tempio 3

San Teodoro (3-5-1-1) : L. Melis; Muzzu, Pandiani, Spano; Di Nardo (14’ st Mauro), Mastromarino, Mannoni, Ruzzittu, M. Melis; Santoro (31’ st Pirina); Ruiz (7’ st Moro). In panchina Deiana, Saggia, Di Fraia, Bassu, Floris, Brandino. Allenatore Malu.

Tempio (4-2-3-1) : Mejri; Arca, Sosa, Pinna, Malesa; Gomez (45’ st Carboni), Roccuzzo; Donati (6’ st Aiana), Zirolia (31’ st Sabino), Solinas (25’ st Bazile); Bulla (28’ st Thiam). In panchina Izzo, Sanna, Garau, Sabino, Zappareddu. Allenatore Giorico.

Arbitro : Malagnino di Castelfranco Veneto.

Reti : nel primo tempo 21’ Roccuzzo; nel secondo tempo 33’ Bazile, 42’ Aiana.

Note : angoli 1-5; ammoniti Sosa, Solinas, M. Melis, Muzzu, Zirolia, Pandiani, Ruzzittu, Mauro; espulso Bavaro. recupero 1’pt-6’st.

SAN TEODORO. Termina tra le proteste dei padroni di casa il derby gallurese conquistato dal Tempio con un netto 3 a 0. A far discutere è stato il gol del possibile pareggio viola annullato al 21’ della ripresa a Moro per un presunto fallo dello stesso sul diretto marcatore.

Al netto delle polemiche, in campo si è visto un Tempio cinico che ha saputo sfruttare, nella seconda frazione, le occasioni avute, costruite e condotte in contropiede da Gomez, quando il San Teodoro aveva prodotto i maggiori sforzi per tentare di agguantare almeno un punto.

