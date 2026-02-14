Tempio al tappeto, l’Ossese vola in testa 

Tempio 2

Ossese 4

Tempio (4-4-2) : Inzaina, Malesa (18’ st Zirolia), Montisci (7’ st Solinas), Bringas, Sosa, Pilleri (18’ st Casu), Dimitrijevic, Sanna, Castagnares, Spano, Caverzan (7’ st Lemiechevsky). In panchina Idrissi, Gning, Coradduzza, Linaldeddu, Carboni. Allenatore Cantara.

Ossese (4-4-2) : W. Carboni, F. Mura (10’ st Al. Mura), Di Pietro, Fancellu, Scarafoni, Tapparello (10’ st Saba), Mainardi (31’ st Gueli), Maitini (38’ st Gjuci), Rodriguez, Teliz, Murru. In panchina Al. Secchi, Arca, Russu, A. Mura II, A. Sechi. Allenatore Cotroneo.

Arbitro: Melis di Ozieri.

Reti : pt 22’ Sanna, 39’ Mainardi, 42’ Rodriguez; st 4’ Tapparello, 25’ Saba, 32’ Zirolia.

Note : ammoniti Tapparello, Al. Mura, Montisci, Malesa.

TEMPIO. Tra Carnevale e calcio solo dispiaceri per Tempio: sfilata del giovedì grasso annullata per maltempo, il parco dei divertimenti danzanti reso inutilizzabile dal vento e, dulcis in fundo, la sconfitta dei “galletti”. In un “Manconi” ridotto in pessime condizioni non si doveva giocare, ma è pur vero che ne hanno sofferto entrambe le squadre. Eppure le cose per gli azzurri si erano messe bene, col vantaggio al 22’ grazie a un tiro imprendibile di Sanna. Ma sorretta da una invidiabile fisicità l’Ossese al 39’ ha pareggiato con Mainardi e al 42’ ha ribaltato il risultato con Rodriguez. Nella ripresa al 4’ è stato Tapparello a incrementare il vantaggio prima del poker firmato da Saba al 25’. Zirolia al 32’ ha fissato il risultato sul 2-4.

RIPRODUZIONE RISERVATA