Tempio a pozzo allagato nel villaggio nuragico 

È ormai colmo d’acqua il tempio a pozzo del villaggio nuragico di Santa Vittoria a Serri. Dei tredici gradini di cui è costituito il pozzo, solo uno resta parzialmente scoperto. L’acqua ha ricreato una condizione che non è usuale, uno spettacolo raro. Come ha scritto la Soprintendenza sui social, «ci aiuta ad immaginare come doveva presentarsi la struttura idrica in età nuragica, quando l’acqua era oggetto del culto nel santuario posto sulla giara di Serri».

In appena un mese e mezzo sono caduti 355 millimetri di pioggia, ma pare che il dato reale sia ancora più alto visto che durante il ciclone, a causa dei forti venti, la stazione meteo del piccolo centro del Sarcidano non è riuscita a rilevare correttamente le precipitazioni. In soli 45 giorni è caduta pioggia pari a oltre sei mesi. «In tutto il 2020», ha spiegato il sindaco Samuele Gaviano, «si registrarono 439 mm e nel 2021 l’anno più piovoso, 603 mm». (s. g.)

