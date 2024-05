Tempi troppo stretti, slitta l’appuntamento con i croceristi 

Slitta l’appuntamento con lo sbarco dei croceristi a Carloforte, programmato per il 21 maggio.

Qualche mese fa la Scenic (compagnia di navi da crociera di lusso) ha inserito Carloforte nel suo itinerario mediterraneo di maggio, lo sbarco a Carloforte dei crocieristi era previsto per maggio, tanto che anche gli operatori commerciali e dell’accoglienza sono stati allertati. Ma l’appuntamento del 21 maggio è stato cancellato. «Il poco tempo a disposizione - conferma il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - non ha permesso ai privati che hanno seguito l’iter burocratico di concludere tutte le pratiche di “port facility” indispensabili per lo sbarco dei passeggeri». Nel caso di Carloforte la nave da crociera non avrebbe attraccato in porto ma i passeggeri sarebbero stati trasferiti nell’isola a bordo di tender. Troppo poco il tempo a disposizione per completare le pratiche. «Resta in piedi l’appuntamento del 2025, essendoci molto più tempo a disposizione», dice il sindaco. Per il prossimo anno è stata la Msc a scegliere Carloforte come tappa delle sua crociera nel Mediterraneo. Con la nave Explora, Carloforte è stata inserita nel percorso Civitavecchia- Barcellona, con attracco programmato per giugno e luglio 2025. (a. pa.)

