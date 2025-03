«Tempi troppo stretti, noi penalizzati»

«Non hanno considerato che non tutti i box sono uguali, e che le macellerie hanno esigenze e tempi di allestimento dei box diversi dagli altri», dice Roberto Cosi, titolare di una macelleria. Risultato: «Noi, e molti altri colleghi, non potremo aprire martedì perché non ci sono i tempi per finire l’allestimento dei posteggi», aggiunge.

Sono le gancere a preoccupare i macellai di San Benedetto e, ora e per i prossimi due anni, di Piazza Nazzari. «Per il nostro lavoro sono essenziali», dice ancora Cois. «Sono essenziali sia all’interno della cella, sia all’esterno per la lavorazione delle carni». Ma per realizzarle serve un fabbro (difficile da trovare in pochi giorni), e soldi. «Molti operatori del reparto macelleria stanno mettendo di tasca propria i soldi per fare i lavori», si parla di una spesa superiore ai quattromila euro. «E poi il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione per allestire i box ci ha penalizzato. Sabato e domenica la struttura deve restare chiusa perché ci hanno detto che la ditta deve effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti e i materiali, ma avendo avuto le chiavi solo martedì a fine mattinata, era impensabile riuscire ad allestire tutto e prepararci per accogliere la clientela già martedì. Così», conclude Cois, «noi dovremmo attendere qualche giorni in più prima di poter ricominciare a lavorare». ( ma. mad. )

